Atlético Nacional analiza sus posibles rivales en la Copa Libertadores

Atlético Nacional estuvo atento del sorteo de las fases preliminares en la Copa Libertadores 2021, donde el conjunto antioqueño arrancará desde la fase 2 al ganador de la llave entre Royal Pari de Bolivia y Guaraní de Paraguay. Además, si avanza a la tercera fase, podría chocar con un rival uruguayo, Universidad Católica de Ecuador o Libertad de Asunción.

Tras el sorteo, Andrés Andrade y el técnico Alexandre Guimarães re refirieron sobre estos posibles rivales en la fase 2, donde los enfrentará entre la semana del 10 de marzo y la del 17 de marzo.



"Todos los que estamos en Atlético Nacional, queremos avanzar de fases y competir en la Copa Libertadores. Fue una desazón para mí y mi cuerpo técnico no haber podido participar bien el año pasado. Pero estamos concentrados en el ahora, avanzar de rondas, tenemos con qué. Esperamos conocer mejor a los posibles rivales de Copa Libertadores. Hay uno de más tradición, otro que no lo es tanto. Si están en la Copa, tienen sus méritos y esperemos tenerlos muy bien estudiados. Royal Pari juega en Santa Cruz de la Sierra, con lo cual no está el tema de altura. Guaraní es un equipo histórico de Paraguay", comentó el entrenador Guimarães.



Por su parte, el ‘10’ verdolaga se refirió a estos posibles rivales de la Libertadores, "hay un rival boliviano, como Royal Pari que no es de mucha altura y Guaraní es dirigido por (Gustavo) Costas, son equipos que cualquiera que enfrentemos, debemos superarlos. Este grupo quiere ganar algo importante y nuestro objetivo es la Libertadores".



Además, "nuestros objetivos están en entrar a la fase de grupos y de ahí ir avanzando rondas. Queremos ganar la Copa Libertadores, sabemos qué rivales nos pueden tocar al comienzo, pero debemos salir a flote y ganar. Me dolió mucho haber quedado afuera de la Suramericana porque era la Copa que le falta a Nacional, pero ahora estamos enfocados en buscar un torneo tan prestigioso como la Libertadores".



El estratega brasileño precisó que para cuando afronten el certamen continental, el equipo tendrá una mayor fluidez y cohesión en el juego. "Tenemos muy claro en que debemos estar muy bien para el comienzo de la Copa Libertadores. Pero es importante reconocer que nos faltaron partidos amistosos, en una pretemporada normal, jugábamos alrededor de cuatro juegos amistosos. El rodaje lo tuvimos que hacer en los partidos oficiales con la obligación de ganar. Dentro de nuestra planificación, debemos llegar muy bien para la Copa Libertadores, con las estadísticas, confiamos estar más fluidos y es lo que nos interesa".



Guimarães agregó que "sobre los técnicos, debo conocer más al de Royal Pari y con Gustavo Costas, sabemos su trabajo y esperamos conocerlos más en profundidad para estar preparados en los próximos partidos. Vamos a tener una semana más para arrancar en la Copa Libertadores. Estamos convencidos que el grupo va a estar detallado en sus modelos, sus variantes y que podamos encarar la serie y avanzar de fase".



Datos de Royal Pari y Guaraní



Sobre Royal Pari de Bolivia, es un equipo de Santa Cruz de la Sierra, fundado en 1993 y desde 2018 participa en la Primera División boliviana. En dicho campeonato, finalizó cuatro en la tabla de posiciones. Esta es su segunda participación continental y la primera en Libertadores. Este conjunto cruceño fue dirigido por Francisco Maturana un par de años atrás.



En caso de avanzar, Royal Pari sería el quinto equipo boliviano que enfrentaría a Nacional en torneos Conmebol. Los anteriores fueron Club Bolívar (Libertadores 1977, Suramericana 2016 y Libertadores 2018) Oriente Petrolero (Libertadores 1977) The Strongest (Merconorte 1998) Blooming de Santa Cruz (Merconorte 2001).



Mientras que Guaraní de Paraguay, es el actual subcampeón de aquel país y al igual que en la edición 2020, en la 2021 arrancará desde la primera fase. Como lo mencionaron Guimarães y Andrade, es dirigido por el argentino Gustavo Costas.



Nacional ya enfrentó al club aborigen en un torneo Conmebol, fue por la segunda fase de la Copa Suramericana 2013, donde los verdolagas igualaron en el Atanasio 0-0 y en el estadio Defensores del Chaco se impuso 0-2 con goles de Juan David Valencia y Luis Cabral en contra. En caso de clasificar, Guaraní sería el quinto club paraguayo en enfrentar a Nacional por Copa Libertadores, sumado a que junto a Cerro Porteño, serían los equipos de ese país en medirlo tanto en Libertadores como en Suramericana.



En total, han sido siete equipos paraguayos rivales de los antioqueños por torneos Conmebol; Olimpia (Libertadores 1989, 1990 y 1991) Cerro Porteño (Libertadores 1990 y 2006, Suramericana 2016) Sportivo Luqueño (Libertadores 2008) Guaraní (Suramericana 2013) General Díaz (Suramericana 2014) Libertad (Libertadores 2015 y 2019) Sol de América (Suramericana 2016).





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8