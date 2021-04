Libertad desnudó errores de Nacional y lo puso en aprietos en Asunción

Una noche negra padeció Atlético Nacional este miércoles en el estadio Defensores del Chaco. Los verdolagas no pudieron sacar ventaja y al final se fue con la serie en desventaja para aspirar a la fase de grupos en la Copa Libertadores. A continuación, encontrarán el análisis del partido con cinco puntos claves de la debacle verde en Asunción.

Superior en la posesión de balón: Con un total del 52,2 por ciento, Atlético Nacional fue superior en la posesión del balón sobre Libertad. Sin embargo, a pesar de los 10 remates totales, donde cuatro fueron al arco, los 491 pases totales y una precisión del 79,2 por ciento. Los verdolagas no lograron batir el arco de Martín Silva y toda esa superioridad fue al traste.



Poca definición: El conjunto verdolaga intentó, pero no logró lo de otros partidos en Liga y en Copa, marcar mínimo un gol con el que estuviera mejor acomodado en la serie.



Cambios tardíos: Sobre el resultado, Alexandre Guimarães actuó realizando variantes que el juego no estaba pidiendo. Si bien la intención de atacar fue buena, hubo un mayor desorden en la elaboración.



Pelota quieta, dolor de cabeza persistente: Aunque no fue en el cobro de tiro libre directo, Nacional volvió a sufrir un gol derivado de la pelota quieta. Los tiros de esquina y las faltas a favor no fueron fructíferas y dejaba en posición de contraataque al rival. La pelota quieta sigue siendo un problema persistente en el equipo verdolaga, uno de los temas puntuales a trabajar en los dirigidos por Alexandre Guimarães.



Otra vez el juego fuerte le pasó factura: Ir al choque es otro camino que Nacional equivocó en el partido contra Libertad. Cuando elaboró juego fue importante y por momentos se estaba imponiendo sobre un conjunto paraguayo que, aunque no tiene el estilo clásico del fútbol ‘guaraní’, también tiene la versatilidad del juego fuerte y aéreo, que tanto daño le hacen a los verdes.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8