‘Estamos muy contentos, pero todavía nos faltan 90 minutos‘: Guimarães

Con un gran partido, Atlético Nacional superó como visitante 0-2 a Guaraní de Paraguay, en la ida de la Fase II en la Copa Libertadores 2021. Los verdolagas fueron contundentes frente a un equipo ‘aurinegro’ que no logró brillar como en otros encuentros. Al final del partido, el técnico Alexandre Guimarães habló sobre este triunfo clave para afrontar el juego de vuelta en el Atanasio y poder sellar la clasificación a la Fase III donde podrían enfrentar a Universidad Católica de Ecuador o Libertad de Paraguay.



“Hemos ganado un primer tiempo, la serie se va a definir en nuestra casa e hicimos un partido muy completo donde no tuvimos grandes errores y el equipo supo jugar los 96 minutos como debía de ser. Estamos muy contentos, pero todavía nos faltan 90 minutos más para jugarlos serios, aplicados, contundentes, eficientes, solidarios para conseguir la clasificación que es lo que queremos. Es importante reconocer el buen nivel del rival y que no nos van a regalar nada”, sostuvo el brasileño en conferencia de prensa.



En cuanto al trámite del juego, “el equipo supo administrar muy bien el partido, creo que los ajustes que hicimos para este encuentro fueron muy bien ejecutados por los futbolistas e indican el convencimiento que ellos tienen en nuestra idea de juego”.



Sobre el gol de Bryan Rovira, Guimarães expresó que “el segundo gol no me sorprendió porque habíamos generado varias opciones, especialmente una que terminó en gol que nos anulan y me dejó serias dudas. El tiro libre fue una ejecución fantástica de (Bryan) Rovira que permitió conseguir un marcador adecuado al rendimiento del partido”.



Una de las modificaciones que tuvo para este partido, fue la inclusión de tres jugadores en el medio, como Baldomero Perlaza, Bryan Rovira y Sebastián Gómez, los dos últimos en gran nivel deportivo. Sobre este acierto táctico, el técnico indicó que “debo felicitar a los tres, tanto Baldomero (Perlaza) como (Bryan) Rovira y (Sebastián) Gómez lo hicieron muy bien, tenían permiso de romper líneas. Pero no solo ellos tres estuvieron bien, sino todo el equipo, a ellos va mis felicitaciones”.



Además, “este equipo viene haciendo buenos partidos, alzando en su rendimiento y lo que nos confirmó en este juego, es que vamos por buen camino”.



Sobre el planteamiento para este partido, Alexandre remarcó que “cuando juegas de visita, debes analizar los puntos fuertes del rival para contrarrestarlo y definir los puntos débiles que podíamos atacar. Toda la planificación de este juego fue perfecta, tanto en lo técnico, táctico, en lo logístico y lo médico. Es algo halagüeño para nosotros. Insisto, ganamos el primer tiempo, pero nos queda un segundo que será más difícil”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8