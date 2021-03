Inevitable: primeros cambios obligados por crisis de covid en Brasil

Brasil sufre una grave crisis por el coronavirus covid-19, que diariamente está registrando más de 3.500 muertes.

La situación no es ajena al calendario del fútbol y por eso se ha ordenado desde la Conmebol hacer los ajustes que sean necesarios para no exponer a los clubes y a sus futbolistas.



La primera decisión del organismo fue modificar la sede del partido de vuelta de la Recopa Sudamericana, que deben jugar Palmeiras y Defensa y Justicia de Argentina.



El partido en mención ya no se disputará en Sao Paulo, sede del equipo campeón de Copa Libertadores, y quedó para el próximo 14 de abril, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, en horario aún a confirmar. La ida de la Recopa se disputará el 7 de abril, desde las 21, en el Tito Tomaghello de Florencio Varela.



Pero no es la única novedad. También se confirmó que el duelo entre San Lorenzo y Santos, por la Fase 3 de la Copa Libertadores, se disputará también en Brasilia, ciudad que ha sido menos afectada por la ola de muertes por covid-19, teniendo en cuenta que el equipo brasileño está muy cerca de la ciudad más afectada en medio de la pandemia.