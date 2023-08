Semifinales de la Copa Libertadores 2023: cruces y camino a la final

La Copa Conmebol Libertadores 2023 entra en su recta final: solo cuatro equipos seguirán en la disputa del título y que sueñan con ser los nuevos reyes de América, para reemplazar a Flamengo, campeón de la temporada anterior.



Resultados de cuartos de final



- Palmeiras vs. Pereira (4-0 y 0-0): global 4-0

- Racing vs. Boca Juniors (0-0 y 0-0): global 0-0 y 1-4 en penaltis

- Internacional vs. Bolívar (1-0 y 2-0): global 3-0

- Olimpia vs. Flamengo (0-2)



Clasificados a semifinales y cruces



- Palmeiras (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)

- Internacional (Brasil) vs. Fluminense (Brasil) u Olimpia (Paraguay)



Fechas de las semifinales



Las semifinales están pactadas para disputarse entre el 26 y 28 de septiembre (ida) y del 3 al 5 de octubre (vuelta). La Conmebol espera confirmas las fechas.



La final de la Copa Libertadores 2023 será a partido único y tendrá lugar el 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.