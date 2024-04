No la han pasado bien: así le ha ido a Millos en su visita a Bolivia

Millonarios se medirá este jueves a Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, duelo que será clave para las aspiraciones del conjunto de Alberto Gamero.



El albiazul, ante la victoria de Flamengo ante Palestino, deberá sacar puntos en su visita a Bolivia, un país en donde el conjunto colombiano no le ha ido para nada bien.



Millonarios no gana en suelo boliviano desde el año 1999 cuando derrotó a The Strongest por la Copa Merconorte en un duelo en donde anotaron Daniel Tilger y Guillermo Rivera.

Desde entonces, los azules no han visto el triunfo y ni siquiera han sacado un empate en territorio boliviano. El primer juego que disputó el equipo allí fue justamente ante Bolívar en la Copa Libertadores 1989 y que ganaron los bolivianos por la mínima diferencia.



Tras su visita a The Strongest que resultó en triunfo, Millonarios volvió a Bolivia en 2013 para enfrentar a San José de Oruro, duelo que terminó perdiendo el Embajador por 2-0 con goles de Marcelo Gomes y Carlos Saucedo.



De ahí, hay que dar un salto al año 2020. En ese año, Millonarios disputó la Copa Sudamericana y en primera ronda se vio las caras con Always Ready. La ida la ganó el azul por 2-0 en Bogotá, pero en La Paz, el equipo boliviano ganó por la mínima en el final con gol de Nelson Cabrera, resultado que no evitó el pase de los bogotanos a la siguiente instancia.