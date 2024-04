Se molestó: Reyes echó en cara que tiene más información de Junior

Atlético Junior logró n histórico triunfo contra Botafogo de visitante en el debut en Copa Libertadores, pero tropezó en casa contra Universitario de Perú, que logró un 1-1 en Barranquilla, en un duelo que incluso pudo ganar.

La inesperada situación ante más e 30.000 espectadores motivó críticas, muchas dirigidas al entrenador Arturo Reyes, quien dejó clara su molestia al responder las dudas en la rueda de prensa.



La pregunta obligada era el cambio de José Enamorado, el más desequilibrante en el ataque, y así respondió el DT: “Yo entreno con ellos y se lo que pasa en la semana, tengo más información que ustedes. José (Enamorado) viene con una molestia, una carga en el posterior derecho, es un jugador muy importante que ya había hecho un gran desgaste y consideramos que ya era el momento oportuno para darle un aire deferente al ataque nuestro, de todas maneras, José hizo un muy buen trabajo y las personas que entraron intentar también hacerlo de la mejor forma”.



Otro tema que incomodó fue el ingreso de Vladimir Hernández, quien no hizo diferencia. Reyes volvió a su manejo de la nómina, con visible molestia: “Ya lo había dicho, hay jugadores cansados, como Yimmi (Chará) que han hecho un gran desfuerzo, José (Enamorado) que venia con una molestia y trabajó mucho para llegar al partido, yo creo que era el momento preciso para hacer los cambios y de buscar jugadores en ataque con características diferentes”.



La diferencia del juego con autoridad contra Botafogo y este en Barranquilla, mucho menos claro, la explicó así; “Nos faltó acelerar un poco más el juego cuando teníamos el balón en las bandas, hay que darle mucho mérito a un gran trabajo de este equipo, yo lo advertí, era un rival muy duro con un gran trabajo, Junior a pesar de todo, en el segundo tiempo tuvo varias oportunidades de marcar, pero en estos torneos es importante sumar, hay veces que no se puede ganar y la clasificación está por delante en los partidos que vienen”.



Pero ya más reflexivo sí dejó un tema claro y es que Junior pudo recibir un poco d su propia medicina: “Es cierto que hicimos un gran partido en condición de visitante, hoy nos encontramos un rival muy duro, un rival que está todo el tiempo metida atrás, nosotros en Río también hicimos un planteamiento parecido, les dimos el terreno para contratacarlos, algo parecido a lo que ellos hicieron hoy. Los últimos minutos no entendimos como teníamos que jugarlo, el partido estaba para cualquiera de los dos y eso no le conviene a Junior, siempre hay cosas por mejorar y esta es una de ellas”.