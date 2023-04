Árbitros para Millonarios, Nacional y demás colombianos en copas

Conmebol entregó recientemente el listado de árbitros para los compromisos continentales de Libertadores y Sudamericana, cuya primera jornada que disputará durante la Semana Santa.



El árbitro que le pitará en el Atanasio Girardot al DIM es Facundo Tello, reconocido réferi argentino que ha estado en partidos de Eliminatoria y que incluso le ha sancionado duelos a la Selección Colombia. El más reciente fue hace un año ante Bolivia, día en que la tricolor ganó 3-0 en el Metropolitano.



En cuanto al juez de Nacional en Santa Fe de Argentina es el brasileño Wagner Magalhaes, quien aparece en un solo partido de Conmebol y fue por Sudamericana en 2022. Será la primera vez que le pite a los colombianos. Deportivo Pereira también tendrá central brasileño. Klaus también es conocido en la Eliminatoria.

En Sudamericana, Santa Fe y Millonarios tendrán árbitros chilenos, mientras que Deportes Tolima tendrá un réferi peruano. Piero Maza, quien le pitará al albiazul en El Campín sancionó en la Finalissima 2022, duelo que le ganó Argentina a Italia.

Copa Libertadores

Ind. Medellín vs Internacional

Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Patronato vs Nacional

Árbitro: Wagner Magalhaes (BRA)



Deportivo Pereira vs Colo Colo

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Copa Sudamericana

Goiás vs Ind. Santa Fe

Árbitro: José Cabero (CHI)



Millonarios vs Defensa y Justicia

Árbitro: Piero Maza (CHI)



A. Puerto Cabello vs Deportes Tolima

Árbitro: Michael Espinoza (PER)