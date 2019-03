Duro desafío para Roldán en el inicio de grupos de Libertadores 2019

La Conmebol dio a conocer los árbitros que estarán en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Entre ellos hay dos colombianos, pero el desafío más duro será para Wilmar Roldán. El otro juez del país es Nicolás Gallo.

Para Roldán, quien ya estuvo en dos partidos de la fase previa, el debut en la fase de grupos será en El Monumental de Argentina. Allí estará en el partido de River Plate contra Alianza Lima.

Sin embargo, el último recuerdo del colombiano con el millonario no es el mejor. El recuerdo dice que el 31 de octubre del 2017, Wilmar estuvo en el partido contra Lanús, por la semifinal de la Libertadores de aquel año, pero que no sancionó una mano de Marcone. El final del encuentro fue 4-2 a favor del granate y las críticas sobre el juez colombiano no faltaron.

El otro colombiano en acción será Nicolás Gallo, el miércoles 6 de marzo. Él tendrá la tarea de impartir justicia en el encuentro entre Universidad de Concepción y Sporting Cristal.