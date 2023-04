Gallo, Roldán y otros árbitros colombianos con acción en Libertadores

El próximo martes empezará a rodar el balón en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, donde no solo habrá representación colombiana con Nacional, DIM y Pereira, sino también los los árbitros que tendrán acción en otros importantes partidos.



Wilmar Roldán, Carlos Ortega, Bismarks Santiago y Andrés Rojas son los cuatro árbitros principales que estarán dirigiendo partidos este semana, algunos acompañados en el VAR por otros colombianos.



Nicolás Gallo estará al frente de la videoasistencia arbitral en el estreno del campeón Flamengo, pero también estarán Jhon Perdomo (en dos partidos), además de Jorge Guzmán y Nicolás Rodríguez.

Alianza Lima vs Paranaense

Árbitro: Carlos Ortega

VAR: Jhon Perdomo



Aucas vs Flamengo

VAR: Nicolás Gallo

​

Nublense vs Racing

Árbitro: Bismarks Santiago

VAR: Jorge Guzmán



Sporting Cristal vs Fluminense

Árbitro: Wilmar Roldán

VAR: Jhon Perdomo



Liverpool vs Corinthians

Árbitro: Andrés Rojas

VAR: Nicolás Rodríguez