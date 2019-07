Flojo rendimiento: así les fue a los colombianos en octavos de la Copa

Finalizaron los partidos de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores y dejó un bajo balance de los jugadores colombianos que aún se encuentran en competencia.



Miguel Borja fue uno de los que sacó la cara y sumó un gol en la victoria de su equipo.

Así les fue a los colombianos:

River Plate 0 - Cruzeiro 0: Luis Manuel Orejuela, de los brasileños, tuvo un muy buen partido en el Monumental. Por el otro lado, Rafael Santos Borré estaba sancionado y Jorge Carrascal no ingresó en los argentinos.



Godoy Cruz 2 - Palmeiras 2: Miguel Borja se llevó los elogios. El colombiano anotó el segundo gol de los brasileños, que fue un golazo, y puso un valioso empate en Argentina.

Liga de Quito 3 - Olimpia 1: Cristian Martínez Borja no ingresó al partido por parte de los ecuatorianos. Jorge Arias y Sergio Otálvaro fueron titulares y jugaron los 90 minutos, pero no tuvieron un buen juego y su equipo perdió en su visita.



San Lorenzo 0 - Cerro Porteño 0: Juan Camilo Saiz no jugó con los paraguayos.



Nacional 0 - Internacional 1: Santiago Tréllez no ingresó en los brasileños.



Emelec 2 - Flamengo 0: Gustavo Cuéllar entró al minuto 66 con los brasileños, pero poco pudo hacer. Orlando Berrío no jugó.



Paranaense 0 - Boca Juniors 1: Ninguno de los colombianos jugó en el cuadro argentino. Jorman Campuzzano, Sebastián Villa y Frank Fabra no estuvieron en la victoria.



Gremio 2 - Libertad 0: Alexander Mejía jugó todo el encuentro, aunque no le fue bien y su equipo perdió. Macnelly Torres, por su parte, se quedó en el banco de suplentes.