¿Qué castigo puede tener América por los sucesos del juego vs Mineiro?

América y Atlético Mineiro sufrieron ocho pausas debido a los hechos que sucedieron en los alrededores del estadio Romelio Martínez. Los jugadores se vieron afectados por los gases lacrimógenos, mostrando el efecto que ha tenido en su integridad. Pese a esto, el juego se desarrolló y culminó. Sin embargo, se rige bajo ciertas reglas por parte de la Conmebol, pero ¿Qué sanciones podría tener América como equipo local?



De acuerdo al artículo 7 del Código Disciplinario de Conmebol, hay ciertas medidas disciplinarias: la advertencia, apercibimiento, multa, devolución de premios. Pero, en el caso que Mineiro solicite los puntos, no podrán serle otorgados. Esto, se debe a que Conmebol aprobó la sede del juego, no habría lugar a una exigencia de reclamación por parte del club brasileño.

Pero habría ciertos parágrafos dentro del Código Disciplinario que podrían determinar alguna sanción por parte de Conmebol.



Dentro del Articulo 10 se contempla el orden y seguridad, en este las Asociaciones Miembro y los clubes deben evaluar “El nivel de riesgo que planteen los encuentros e indicar a los órganos de la CONMEBOL aquellos que entrañen un riesgo especialmente alto; b) Cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes (reglamentación de la CONMEBOL, legislación nacional, convenios internacionales) y tomar todas aquellas medidas de seguridad que requieran las circunstancias que se den en el estadio y en sus inmediaciones antes, durante y después del partido”.



Además, en el Articulo 10 se contempla como sancionable el encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico, llevando a las determinaciones del artículo 7, según sea el requerido y contemplado por Conmebol. Al incumplir lo anterior, de acuerdo al Código Disciplinario, se analizarían las eventuales disposiciones que sean necesarias para determinar si hay o no penalidad.



Pese a que las condiciones no han permitido que el duelo se desarrolle, América no podría perder puntos, teniendo en cuenta que es un hecho aislado, no provocado por el mismo equipo. Pero, podría llevar al parágrafo E, que ya sufrieron los equipos colombianos la semana pasada, en caso de tomarse una suspensión del juego; el cual consiste en “Anulación del resultado de un partido” lo que conduciría al ítem C del artículo 7, que consiste en obligación de jugar uno o varios partidos en terreno neutral.



A nivel económico, dentro de las multas estipuladas por la Conmebol a personas jurídicas, en el caso de los clubes, podría tener un máximo de 400 mil dólares, que son las que recaen en caso de no jugar un partido en competiciones Conmebol. Con la terminación del juego, ahora entra en debate, si habrá algún tipo de sanción, de plaza o económica para el cuadro local, teniendo en cuenta que los puntos los ganó Atlético Mineiro en la cancha.