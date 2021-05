‘Hay que ganar los dos partidos para estar en Sudamericana': Jersson

La derrota de América de Cali 1-3 ante Atlético Mineiro, la segunda a manos del mismo rival, dejó al América prácticamente eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores, situación que reconoció el entrenador encargado de los rojos, el ex lateral derecho Jersson González.



Jersson aceptó que la ventaja de 6 puntos que les tiene Cerro Porteño a falta de dos partidos son muy difíciles de igualar para continuar en este torneo, pero cree que haciendo las 6 unidades que le faltan por disputar podría conseguir el tiquete a la Copa Suramericana como tercero.

Al final del polémico compromiso realizado en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, que tuvo que detenerse en cinco oportunidades por los efectos de los gases lacrimógenos, González fue autocrítico y se mostró dolido por la situación de orden público que atraviesa Colombia.



“Creo que esto no es de excusas, esto es de que no estamos afrontando un torneo cómo se debe, da tristeza lo que está sucediendo en nuestro país, siento mucha tristeza, en esas condiciones es imposible jugar al fútbol, siento mucha desilusión por todo lo que está pasando, lo digo abiertamente. Referente al partido, no estamos compitiendo como deberíamos hacerlo en un torneo internacional, estuve como jugador y ahora lo estoy disfrutando como técnico, hay que estar con todos los sentidos puestos para disputar una competencia internacional, como es esta de Copa Libertadores”, dijo Jersson.



Acerca de si lo ocurrido en los alrededores del estadio hizo disminuir el nivel de juego de su equipo, señaló que “las pausas fueron para los dos equipos, el que coloque más entereza y actitud en el terreno del juego es el que maneja eso, no nos pueden hacer un gol en saque de banda, eso es pura distracción de nosotros”.



Sobre lo que es la actuación hasta el momento del conjunto escarlata, dijo que “mal, porque llevamos un punto solamente, quedan seis puntos en juego, en los que tenemos que salir a ganar los dos partidos para estar de nuevo en una competencia internacional como es la Suramericana, de parte mía tengo todo el entusiasmo, la actitud y colocándole el pecho a la brisa a esto como siempre para así sacar los seis puntos, hay que llenar de esa misma actitud positiva a los jugadores para que enfrenten los dos compromisos que faltan como tiene que ser”.



Al mismo tiempo, reconoció que las variantes del segundo tiempo no funcionaron: “Los cambios muchas veces te dan para empatar o ganar, o de pronto no te dan, en ese momento del partido no resultaron, pero les valoro lo que hicieron en el terreno de juego y lo valoro, porque con eso uno sabe que lo están respaldando, que son jugadores profesionales y están a muerte con la institución”.



Finalmente, se refirió a lo que es la inminente eliminación del equipo con el resultado adverso y cómo subirle el ánimo al grupo para ir por el cupo a la Copa Suramericana en los dos encuentros que faltan: “Levantarlos, no puedo llegar y agachar la cabeza, siempre que estoy en esta posición le he colocado el pecho a la brisa, siempre estoy con la mejor actitud y créanme que ahora que vaya al camerino voy a hablar con ellos voy a hablarles, a levantar el ánimo, tenemos un punto, tres por jugar dentro de ocho días y tres por jugar dentro de 15 días, hacemos 7 unidades y podemos meternos nuevamente en copa internacional. Soy una persona de fe, igualaríamos a Cerro si llega a caer con Mineiro y mientras haya esperanza allí estoy yo, mi actitud y los deseos de salir siempre adelante”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces