Los errores en la derrota de América vs Mineiro en Libertadores

Pocos partidos se han jugado en medio de tantas dificultades, generadas por un entorno atípico como el que se disputó este jueves entre América de Cali y Atlético Mineiro, por la cuarta fecha del Grupo de la Copa Libertadores 2021 en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.



Los gases lacrimógenos fueron más protagonistas que los mismos jugadores, que intentaban seguir con el desarrollo de un compromiso que tuvo que detenerse en cinco ocasiones y más de 35 minutos como consecuencia de lo que ocurría a algunas cuadras del escenario deportivo.

En lo deportivo, quedó confirmada la superioridad del conjunto brasileño, que cuando aceleró, llevado de la mano por Hulk y Guilherme Arana, tuvo las mejores opciones para anotar ante un mediocampo y una defensa permeables, solo que se encontró con una buena actuación del arquero Joel Graterol, quien evitó que la diferencia fuera mayor.



Las matemáticas indican que si América gana por goleada ante La Guaira –en ciudad por confirmar, tal vez por fuera del país– y Cerro Porteño en Asunción, podría quedarse con el segundo lugar, si es que los paraguayos se van en blanco en esas jornadas, pero la realidad de su fútbol y más que todo su impotencia ofensiva no permite que la ilusión se mantenga. Un punto de 12 posibles es un deficitario botín.



El nombre del nuevo técnico todavía no se confirma, y al parecer siguen las diferencias con Juan Carlos Osorio por el costo que tendría su ambicioso proyecto, en un momento en que tampoco se anuncia al nuevo patrocinador que ayudaría a solventar la parte económica del club.



Aunque los hechos extrafutbolísticos marcaron la pauta, estos fueron los aspectos que marcaron la derrota escarlata en Barranquilla:



La defensa no ofreció seguridad: Atlético Mineiro supo aprovechar en sus dos compromisos la inexperiencia y desajuste de la zaga roja. Este jueves volvió a imponerse con un delantero como Hulk, que no solo marcó el primer gol (que se sumó a los dos que le hizo en Belo Horizonte), sino que constantemente impuso su experiencia y fortaleza para generar aproximaciones al área roja.



Los laterales fueron superados con facilidad en distintos momentos y por ambos costados se originaron los goles del conjunto dirigido por Cuca, que con el triunfo es uno de los primeros clasificados a los octavos de final.



La contención en la mitad del campo también incurrió en equivocaciones y desde allí se iniciaron algunas jugadas que llevaron riesgo al área de Graterol.





No se sobrepuso a los constantes cortes: No fue posible ver un juego fluido por los cinco o seis momentos en que el árbitro uruguayo Andrés Cunha tuvo que interrumpir las acciones a raíz de los efectos de los gases lacrimógenos utilizados por la Policía en los alrededores del escenario deportivo, tal como sucedió un día antes en el enfrentamiento entre Junior y River Plate, tratando de dispersar los desmanes de un grupo de manifestantes que no quiere fútbol ni Copa América en el país, argumentando que primero se atiendan las problemáticas sociales.



El bajón de Duván Vergara: Para nadie es desconocido que el extremo monteriano es un jugador que estando bien aporta desequilibrio en la parte ofensiva, pero lamentablemente sigue de capa caída y ante Mineiro solo se vio en un remate por izquierda que se fue desviado.



Luego no gravitó e incluso en una mala entrega por poco Hulk convierte para Mineiro. Reapareció tras su ausencia en Venezuela por una molestia en su tobillo, pero estuvo lejos de su mejor forma, situación que preocupa.



Un ataque que adolece de potencia: Tener a Adrián Ramos es garantía de experiencia y buenos movimientos para abrir espacios arriba, pero ni siquiera su presencia valió para que América meta miedo en el área rival. Es un equipo que definitivamente perdió el semestre en esa asignatura y al que se le dificulta notablemente convertir en las redes contrarias, ni siquiera por al frente estaba un guardameta que mostró dudas como Everson.



El peruano Aldaír Rodríguez y Joao Rodríguez volvieron a recibir minutos, pero tampoco son solución.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces