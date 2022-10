América quiere asegurar liderato del grupo D: enfrenta a Alianza Lima

Este jueves, América de Cali disputará el tercer y último partido de la zona D de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2022, rivalizando contra Alianza Lima de Perú, a las 3:00 de la tarde, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito en Ecuador. Compromiso donde las americanas llegan clasificadas a los cuartos de final, pero quieren asegurar la primera casilla del grupo.

El equipo luego de la holgada victoria del lunes contra Deportivo Lara de Venezuela, por ocho goles a cero. Regresaron en la mañana del día siguiente, a los trabajos con la recuperación física del grupo principal, con énfasis en la flexibilidad y resistencia.



Este miércoles en el último entrenamiento previo, se enfocaron en la articulación táctica, donde probablemente tengan más de una alternativa, para darle descanso al grupo y no poner en peligro la integridad de alguna jugadora para la fase final. La única baja por obligación es la de Mariana Zamorano, quien acumuló la segunda tarjeta amarilla contra las venezolanas.



Previo al compromiso contra Alianza Lima, la capitana del grupo Catalina Usme, dijo que “este equipo siempre tiene que salir a ganar, independiente si hay variantes o no. No sé si habrá variantes, pero si las hay, es con el mismo objetivo de salir a ganar. Vamos a ver, hay que plantear bien la estrategia como en los dos partidos anteriores, para salir por los tres puntos. El equipo no puede pensar en algo diferente a salir a ganar”.



Esta es la primera vez que América enfrenta a Alianza Lima por Libertadores, pero será su segunda ocasión enfrentado a un rival de este país en el torneo continental. La única fue para su segunda participación en la copa, enfrentando a Universitario. Fue triunfo 5-0 con goles de Daniela Arias, Joemar Guarecuco y doblete de Manuela González por la fecha 1 del grupo A.



Alineación probable:

Sharon Corrales; Wendy Natis, Anlly Iglesias, Fabia Yantén; Carolina Pineda, Sara Martínez, Mariana Muñoz, María Fernanda Agudelo, Heidy Mosquera; Catalina Usme, Wendy Bonilla. D.T.: Andrés Usme.



Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda (Quito, Ecuador).

Hora: 3:00 p.m.

T.V.: DirecTV Sports, Win Sports, Telepacífico.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15