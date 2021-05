América prepara logística para recibir a Mineiro en Barranquilla

Después de que la Conmebol confirmara que la sede del partido ante Atlético Mineiro por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores será el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, América de Cali alista su desplazamiento a territorio atlanticense este miércoles para jugar al día siguiente.

Los bloqueos que se mantienen en la vía Cali-Jamundí-Cali y en la Avenida Cañasgordas han evitado que los jugadores puedan llegar a los entrenamientos y por ello Jersson González, técnico encargado, debe realizar las prácticas de forma virtual.



Los escarlatas no habían vuelto a su sede deportiva de Cascajal y de habían trasladado a La Candela, sitio donde habitualmente entrena el equipo femenino, aunque la situación de movilidad sigue complicada y ese sector permanece sin acceso.



Sin embargo, así como la virtualidad ha multiplicado las reuniones empresariales a raíz de la pandemia, de la misma forma los equipos implementaron jornadas de preparación física y futbolística. Lo que se sabe es que este martes se tiene planificado un trabajo de simulación de juego para buscar un buen funcionamiento ante el líder de la llave, Atlético Mineiro, rival al que los ‘diablos’ deben vencer para mantener la esperanza de clasificar a la segunda ronda.



Una noticia positiva en el plantel es que Adrián Ramos no ha vuelto a resentirse y estaría en condición de ser inicialista. La falta de gol sigue siendo el principal lunar en el campeón colombiano, que viene de generar tres opciones importantes frente al Deportivo La Guaira en Venezuela y no concretar ninguna.



Entre tanto, Duván Vergara sigue evolucionando de su molestia de tobillo, y aunque viene en un evidente bajón, es un jugador importante en la función ofensiva del elenco vallecaucano.



Al América le queda un partido como local ante La Guaira en la primera fase y todo indica que deberá continuar en Barranquilla, ya que en Bucaramanga por ahora no le prestarán más el Estadio Alfonso López por la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos.



De otro lado, la institución sigue sin confirmar el reemplazo del argentino Juan Cruz Real, ya que a pesar de que Juan Carlos Osorio es el más opcionado, hasta el momento Tulio Gómez no ha llegado a un acuerdo con él para que estampe su firma.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces