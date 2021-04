Desajustado atrás y sin ataque, América de Cali no sale del sótano

Es verdad que comenzó dando la sensación de que sacaría un buen resultado en el Estadio Mineirao. Bien posicionado en marca, buscando el área de Everson y abriendo el juego por los costados, pero con el paso de los minutos se dio cuenta de que no definitivamente tiene gol, al punto que la entrada de un jugador que estaba en el banco como Hulk puso las cosas en su sitio.

América de Cali es colero del Grupo H de la Copa Libertadores 2021 después de dos derrotas consecutivas, la última por 2-1 este martes en Belo Horizonte frente a Atlético Mineirao, que sin ser un aluvión convirtió en figura al arquero Joel Graterol, quien tuvo que intervenir de gran forma para evitar una derrota humillante.



Para FUTBOLRED aquí están los detalles que llevaron a los escarlatas a un nuevo traspié tras haber caído en su debut 0-2 ante Cerro Porteño, sin nada en sus alforjas y obligados a ganar todo lo que viene para soñar con la clasificación a la segunda ronda.



No bastó el orden y el control del comienzo: El mediocampo rojo se hizo al esférico con tranquilidad, tocando sin regalar el balón y maniatando a los hombres clave en el cuadro brasileño, pero después de los 20 minutos la historia fue otra, desnudando las enormes falencias que América de Cali ha mostrado en sus dos presentaciones en la Copa Libertadores y en la Liga local.



Las dudas defensivas en el segundo tiempo: La zaga escarlata había hecho un buen trabajo controlando el ataque de los albinegros, pero se desajustó completamente en el tiempo complementario con el ingreso de Hulk. Los jóvenes centrales (Kevin Andrade y Pablo Ortiz) fueron presa de los nervios y en apenas 4 minutos el atacante brasileño no solo marcó los dos tantos de la victoria, sino que pudo haber sumado otro, de no ser por la presencia del arquero venezolano.



Graterol evitó una mayor diferencia para Mineiro: El golero ‘patriota’ es de los pocos que se salvan durante el desarrollo de las acciones y sin duda fue la gran figura del partido con sus notables intervenciones. En tres de ellas metió sus manos y el esférico chocó contra el horizontal, en remates de media distancia o cabezazos.



Ataque poco profundo e inofensivo: Sería injusto desconocer que Juan Cruz trató de mostrar algo distinto arriba, consciente de sus limitaciones en nómina y la aterradora sequía que acompaña a sus hombres de avanzada, pero Yesus Cabrera, Duván Vergara, Gustavo Murillo y Aldaír Rodríguez -los dos últimos inicialistas- no fueron desequilibrantes, llegaron en algunas ocasiones, pero siguen de espaldas al arco y así es muy complicado. De hecho, el tanto del descuento de Luis Sánchez se dio en una jugada aislada cuando recuperó un balón ante Tché Tché y luego no hubo tiempo para más.



Las bajas se sintieron más que nunca: Las ausencias del defensor central Marlon Torres y del atacante Adrián Ramos volvieron a ser perjudiciales en un plantel que adolece de jerarquía. Evidentemente que al equipo le faltaron dos jugadores de su experiencia y liderazgo.



Es cierto que los cambios dieron un poco de aire, pero no pasó de allí. La escasa definición que ha tenido este semestre es una de las causales de la pésima campaña del elenco rojo, que si no mejora irremediablemente sellará dos eliminaciones en poco tiempo. Hasta ahora, sus nuevas incorporaciones no han dado la talla.



Cualquiera pensará que Deportivo ante La Guaira, de Venezuela, podría ‘cuadrar caja’ para recuperar la fe y alguna opción de avanzar, pero indiscutiblemente el nivel futbolístico actual no permite que la afición roja se entusiasme. Mientras tanto, el futuro de Juan Cruz Real sigue en vilo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces