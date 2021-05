Jersson destacó la entrega de algunos y prefirió no mencionar a otros

Jersson González, técnico encargado de América de Cali, salió molesto luego de la derrota 1-0 frente a Cerro Porteño, dejando claro que hubo jugadores que no dieron lo mejor de sí para lograr el resultado que se necesitaba para seguir en el certamen.

Acerca de la floja actuación de algunos jugadores, señaló que “somos un equipo grande, si se puede reforzar la plantilla, bienvenidos para nosotros, si he de continuar, bienvenido, si he de volver a divisiones menores, bienvenido. No me voy a cansar de decirlo, no son los nombres, son los hombres los que deben entrar al terreno de juego, si uno entra con cero actitud, como entraron algunos jugadores, téngalo por seguro que no va a pasar absolutamente nada. Voy a decir una cosa, hay que dejarnos ya de decir ‘hay que ser inteligentes, hay que ser inteligentes’… No, esto no es de ser inteligentes sino entrar a la cancha y matarse como se matan muchos jugadores por el América, eso es lo que tiene que suceder”.



Sobre la poca profundidad que tuvo el equipo, a pesar de que con el resultado en Brasil ya tenía asegurada la Copa Suramericana, respondió que “también hay que ver que Cerro se tiró para atrás totalmente, no salieron para nada y solamente se dedicaron a esperarnos, y por eso no hubo tantos espacios como los hubo en el primer tiempo cuando ellos tuvieron la necesidad, lo que pasa es que se encontraron con un gol tempranero, más error de nosotros que virtud de ellos, y les da más tranquilidad para meterse atrás y tratar de contrarrestarnos como lo hicieron en el complemento. Para mi concepto, se podía hacer un poquito más, después los cambios unos entraron bien y otros no, pero lo importante es que se trató, no quedamos tristes ni quedamos aburridos, creo que se sigue en un torneo internacional, como es la Copa Suramericana, pero hay que mejorar muchísimo para seguir en él, hay que mejorar mucho”.



También explicó las enseñanzas que recibió en estos cuatro partidos que tuvo la posibilidad de dirigir: “Estoy muy feliz y tranquilo porque se hicieron las cosas bien en tan corto tiempo y con tan pocos entrenamientos, pero se trató de hacer las cosas bien. Pese al resultado adverso que tuvimos esta noche se compitió ante un equipo bien aplicado como lo tiene el ‘profe’ Arce y esperamos seguir dándole triunfos al América, seguir en la Copa América si de continuar y que todo sea para bien de la institución”.



De igual forma habló de lo que destaca del equipo rojo a pesar de la derrota: “Siempre tuvimos la intención de proponer el juego, siempre la opción de jugar, llegamos por derecha, por izquierda, por la mitad era demasiado complicado por la cantidad de hombres que colocó Cerro, pero se trató, y después de que se trate se pueden hacer cosas buenas, hay que insistir. La entrada de ‘Niche’ (Sánchez) cuando se nos lesiona se nos vino un cambio diferente a lo que queríamos, pero destacó la entrega de algunos jugadores, ver a Adrián correr como si tuviera 20 años a mí me deja feliz, orgulloso tranquilo; Marlon, Andrade, Paz, lo deja a uno muy contento, muy satisfecho, ante otros jugadores por no mencionarlos”.



No obstante, se refirió al aprendizaje recibido, afirmó que “me llevo mucha experiencia, pero me duele ver la manera cómo nos hicieron el gol, me llevo mucha experiencia, pero no podemos entrar tan dormidos a un partido de Copa Libertadores, en el que los equipos están con el cuchillo entre los dientes para ganar los compromisos, para contrarrestar lo que se hace bueno, no podemos entrar tan dormidos, me llevo más experiencias positivas que negativas”.



Finalmente, reconoció que aunque en ocasiones domina el juego, el equipo tiene falencias como su falta de eficacia: “Hay que mejorar mucho, el técnico que llegue tiene que mejorar en eso, tratar de que los jugadores tomen conciencia en eso, de llegar, de creer, porque lo más importante es creer que se pueden hacer cuatro o cinco goles, y no llegar por llegar y que pase lo que ocurrió esta noche”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces