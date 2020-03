La frase de Aristizábal sobre América que calentó a Fabián Vargas

América de Cali perdió este martes 0-2 con Gremio de Porto Alegre en el Pascual Guerrero, en su debut en el grupo E de la Copa Libertadores. Tras once años de ausencia, el cuadro escarlata volvió a la máxima competencia de clubes del continente, pero no lució y se dio lo que se esperaba por el regular nivel que ha mostrado este año en la liga colombiana.



Aunque empujó, atacó y no renunció a buscar el gol, al América se le notó distante del nivel que lo coronó campeón de la Liga II-2019 y por eso el rival brasileño aprovechó para castigar en los momentos oportunos para llevarse los tres puntos de Cali.



Ya en el análisis posterior, Víctor Hugo Aristizábal fue fuerte con América y deslizó una frase que seguramente no le gustó a los diablos rojos. Y para la muestra un botón: Fabián Vargas, otro de los panelistas de ‘Espn Radio Colombia’, se calentó con ‘Aristi’ y defendió a su mechita.



Para Aristizábal, ídolo de Atlético Nacional, América debió ser más mesurado al saber el tipo de rival que tenía al frente; su categoría, los jugadores de su plantel y el reciente pasado del equipo de Porto Alegre, obligaba a jugar el partido de otra manera, pues América no tenía la experiencia necesaria en el plantel, y no ser un “equipo folclórico”.