América sigue sin ganar en Libertadores: empató 0-0 con La Guaira

En Caracas, Venezuela, América de Cali empató 0-0 con Deportivo La Guaira, por la tercera fecha del grupo H, y sigue sin ganar en la Copa Libertadores.

El conjunto escarlata, dirigido por Jersson González, salió al campo de juego en busca del resultado con novedades en su nómina, pues Duván Vergara fue suplente y Adrían Ramos, hombre clave en ataque, fue titular.



Si bien el conjunto local fue superior en los primeros minutos, el equipo escarlata recuperó el orden en la mitad de la cancha y terminó acorralando a los de Daniel Farías en el final del primer tiempo que terminó sin goles.



La primera jugada clara para abrir el marcador la tuvo el equipo venezolano. En el minuto 18, Yohan Cumana atacó el área con libertad desde el sector izquierdo, para impactar el esférico con su pie derecho; sin embargo, ante el disparo rastrero, Joel Graterol se estiró de gran manera y con su mano derecha evitó la caída de su arco.



El duelo de arqueros venezolanos no se hizo esperar y, en el arco local, Carlos Olses también terminó como figura. En el cierre de la primera parte, el golearo, con su mano salvadora, le ahogó a Adrián Ramos el grito de gol. El delantero colombiano se desmarcó con agilidad tras un gran pase de Rodrigo Ureña y de cabeza estuvo cerca de marcar el primero de la noche. La reacción del arquero fue oportuna y atajó el disparo. En el rebote, la defensa despejó el esférico.



En el segundo tiempo, América de Cali volvió a generar peligro y antes de los primeros diez minutos el poste le impidió tomar ventaja en el marcador. En el minuto 53, Santiago Moreno le ganó la posición a Henry Pernía y quedó mano a mano frente a Olses, pero no tuvo suerte y su remate con pierna derecha se estrelló en el palo de la mano izquierda del arquero de La Guaira.



En el minuto 70, Adrián Ramos volvió a estar cerca del gol, luego de un remate de cabeza que se fue por un costado el arco local. Sin embargo, minutos después, para infortunio del rojo vallecaucano, el capitán escarlata tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas.



Con 21 remates durante todo el partido, América de Cali intentó por todas la vías conseguir los tres puntos, pero no lo logró. Deportivo La Guaira resistió en su campo con su línea de cinco en el fondo y se conformó con el empate en casa.



Así, América de Cali sigue sin ganar en la Copa Libertadores y apenas registró su primer punto en el certamen. Los diablos rojos son últimos del grupo H.