América pecó de local y crece la preocupación: razones del empate

Así como ocurrió una vez se enteraron de la escogencia de Juan Cruz Real como técnico de América de Cali, este miércoles reaparecieron los mensajes en redes sociales: #FueraCruz Real de América, después del empate 1-1 en Copa Libertadores frente a Universidad Católica en el Pascual Guerrero.



Los hinchas no le perdonan haber cedido dos puntos ante el único rival al que se le ha ganado en el Grupo E, como visitante y antes de la pandemia, cuando al frente del equipo estaba el brasileño Alexandre Guimaraes.

Era una obligación ganar este partido para quedar más cerca de los brasileños Internacional y Gremio, que ahora comandan la tabla con 7 puntos. De allí que la presión se acabará solo si Cruz Real derrota a Inter el martes entrante y va a Porto Alegre a darle la estocada a Gremio.



Así vio FUTBOLRED la actuación del elenco escarlata este miércoles en el empate ante Universidad Católica:



Se salva Joel Graterol: Esa fue la única apuesta que le salió a Cruz Real, porque el arquero venezolano reemplazó con lujo de detalles a Éder Chaux, que se había equivocado en otros juegos, y fue fundamental para evitar que Católica se llevara el triunfo, comenzando con el penalti que le atajó a Luciano Aued a los 7 minutos del primer tiempo, cuando América ganaba 1-0. Luego participó de buena forma en acciones mano a mano con los delanteros del elenco cruzado.



Centrales en baja producción: Marlon Torres y Juan Pablo Segovia están distantes del nivel exhibido en la campaña que le dio la estrella 14 al elenco rojo, sobre todo el argentino, que aparte de verse lento en algunas jugadas, se dejó anticipar de Fernando Zampedri en el gol del empate chileno.



Un mediocampo con poca injerencia en el juego: Esta es una de las líneas que se ha valorado en América, pero este miércoles ni Rafael Carrascal ni Carlos Sierra se convirtieron en los hombres que debían producir acciones ofensivas. Cada vez se siente más la ausencia de un creativo que sepa hacer la conexión del balón entre esa zona y la parte atacante.



Vergara está por otro sector: En la era Guimaraes, siempre se vio a Duván Vergara aportando su desequilibrio por la banda izquierda, con perfil cambiado, para que aprovechara su velocidad y remate. Ahora Juan Cruz Real lo utiliza por la derecha y su peso específico no es igual. Es más, en este partido el lateral José Fuenzalida fue un permanente dolor de cabeza por la derecha y una buena opción hubiera sido ponerle allí a Vergara para preocuparlo, pero eso no ocurrió.



Lesiones, a la orden del día: Primero fue Yesus Cabrera, luego Cristian Arrieta, Edwin Velasco y ante la Católica tuvo que salir Nicolás Giraldo por un inconveniente muscular, situaciones que han perjudicado especialmente al sector defensivo. Por ello, el juvenil Daniel Quiñones fue improvisado por la izquierda al entrar en el segundo tiempo y John Arias se ocupó en guardarle la espalda, con lo que se perdió otro hombre en función ofensiva.



Variantes sin respuesta en la cancha: Juan David Pérez, Santiago Moreno y Luis Sánchez recibieron la oportunidad de entrar en la complementaria, pero realmente no gravitaron para que el resultado fuera distinto. Su presencia no favoreció en el objetivo escarlata de conseguir tres puntos que necesitaba con urgencia, ante el rival aparentemente más cómodo de la llave.



Ramos, con el arco cerrado: No ha podido Adrián Ramos quitarse la venda cuando encara a los arqueros contrarios. Luce ansioso y sin dirección para rematar, y aunque tuvo opciones frente a Matías Dituro, se volvió a ir en blanco.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces