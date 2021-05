Eliminación del América en la Libertadores confirma un mal semestre

América de Cali le dijo adiós este martes a la Copa Libertadores. Triste despedida para el campeón colombiano, algo que no tapa siquiera el haber clasificado a la Copa Suramericana con la mano que le dio Atlético Mineiro al derrotar 4-0 a La Guaira, de Venezuela.



Cuando se conoció el grupo que le correspondía, más allá de reconocer que Atlético Mineiro podría marcar diferencia, la primera impresión era que tenía toda la opción de llegar a los octavos de final, pero durante el certamen nunca dio la sensación de estar sincronizado para lograr el objetivo.



Haber quedado a un triunfo de alcanzar la segunda casilla del Grupo H si derrotaba a Cerro Porteño alimentó una leve esperanza en su afición, pero los males endémicos se mantuvieron durante todo el semestre, primero con la eliminación en la Liga BetPlay y hoy en la Copa Libertadores.



FUTBOLRED analiza las razones de la despedida escarlata y los pocos jugadores que se salvan en esta decepcionante presentación.





Desventaja tempranera: Recibir el gol apenas a los 5 minutos de iniciado el partido resultó un duro golpe para un equipo al que se le dificulta remontar resultados ante rivales que se paran bien en la mitad de la cancha y en el cuarteto posterior.



Le faltó jerarquía: El nivel de América siempre fue muy bajo en este certamen. Vale decir que los únicos 4 puntos que sumó los logró ante La Guaira, de Venezuela, el rival más cómodo y al que superó en la tabla gracias a la victoria de Atlético Mineiro en Belo Horizonte.



Incorporaciones que no dieron la talla: América trajo jugadores en el mercado de pases libres que realmente no fueron solución a los problemas de ataque: Jeison Lucumí, Díber Cambindo y Joao Rodríguez.



Rendimientos individuales que no aportaron al colectivo: Este semestre ratificó que varios de los jugadores que fueron importantes en las campañas pasadas en esta sorprendieron por sus bajas actuaciones, especialmente Duván Vergara, Yesus Cabrera y Rafael Carrascal.



Poca potencia ofensiva: Hubo partidos en que América tuvo reacción, pero su falta de eficacia y contundencia terminó por cobrar la eliminación de los escarlatas en la primera fase, tal como ocurrió el año pasado. Ese fue un lunar que no pudo superar y si no lo corrige próximamente, le podría pasar factura también en Copa Suramericana.



Los que salvan de la desazón: El arquero Joel Graterol fue importante para evitar que en varios partidos se perdieran puntos o que los rivales marcaran más goles, mientras Adrián Ramos ratificó que si el equipo tuviera por lo menos tres jugadores más como él, los resultados serían distintos. No solo su experiencia y categoría sino el liderazgo que mostró fueron un bálsamo en medio de la poca efectividad roja.



Otro jugador que evidenció su calidad fue el juvenil Santiago Moreno, aunque hubo partidos en los que pudo definir mejor, pero será algo que debe pulir con el paso del tiempo.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces