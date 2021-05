Voz de capitán: ‘Adriancho’ reconoce que América de Cali debe mejorar

América de Cali no pudo clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque el tercer lugar de su grupo le alcanzó para estar en la Copa Suramericana tras el triunfo de Atlético Mineiro sobre La Guaira, de Venezuela.



Aunque tuvo algunas opciones para anotar, el conjunto escarlata confirmó su falta de eficacia en la parte ofensiva. De hecho, el técnico encargado, Jersson González, valoró la presentación de algunos jugadores y cuestionó la actitud de otros, aunque prefirió no mencionarlos.



Mientras tanto, el capitán Adrián Ramos sostuvo que “por ahí tuvimos algunas ocasiones en las que debimos tener eficacia, no tuvimos esa fortuna, no se aprovecharon y Cerro aprovechó la más clara que tuvo y esa fue la diferencia. En el segundo tiempo fue un partido muy igualado, muy intenso, nos faltó un poquito de precisión al estar de frente al arco, el fútbol se gana con goles y Cerro aprovechó el que tuvo”.



En cuanto a la participación del equipo rojo, señaló que “ha sido una Copa dura para nosotros, el equipo reaccionó tarde en los partidos, dimos mucha ventaja, y no tuvimos a la altura de lo que exigía esta Copa, anoche el parido se pierde en una de esas, Cerro se jugaba su clasificación, salió a demostrarlo, nosotros tardamos en entrar en eso y cuando reaccionamos ya íbamos abajo, después el partido fue muy igualado”.





Sobre lo que deben cambiar en el funcionamiento colectivo, dijo que “hay mucho por corregir, por fortuna seguimos en competencia internacional, sabemos que se juega a otra intensidad y hay que saber competir, el partido con Cerro se pierde por eso porque en los primeros minutos no supimos competir, Cerro sí y aprovechó la que tuvo”.



El delantero caucano se refirió también al cupo obtenido para el otro certamen continental: “Lo positivo de esto es que estamos en Suramericana, lo pasado es pasado, el presente es lo que habla, nosotros teníamos la ilusión de estar en la otra ronda de Copa Libertadores, no nos alcanzó, tenemos que corregir para futuras participaciones, si queremos competir tiene que ser a otro nivel”.



Para muchos, el hecho de que el campeón colombiano haya quedado por fuera en la fase de grupos es un fracaso, a lo que Ramos respondió: “El objetivo de nosotros era clasificar a la segunda ronda, no se consiguió y ahora tenemos la fortuna de seguir en Suramericana, hay que corregir porque los torneos internacionales se juegan a otra intensidad”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces