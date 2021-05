¿Ya cambió de opinión? 'Pibe' con la de América pese a su sangre verde

América de Cali recibió este miércoles una grata visita, previo al partido frente a Mineiro por Copa Libertadores, duelo que afrontarán en el estadio Romelio Meléndez, de Barranquilla. Se trata del histórico Carlos 'Pibe' Valderrama, quien ya había manifestado que nunca haría parte del club rojo por su sentimiento fiel al Deportivo Cali. Acaso, ¿cambió de opinión?

A través de las redes sociales, el equipo escarlata publicó fotografías de la visita del 'Pibe' en el hotel de concentración en Barranquilla. El recordado '10' de la Selección Colombia, que jugó con el verde azucarero por cuatro años, recibió la camiseta del América de las manos del presidente Mauricio Romero.



"Una gran visita tuvimos el día de hoy en nuestra concentración, grandes consejos quedan de este encuentro", manifestó el club en Twitter.



#ElGran10DeLaTricolor 🇨🇴 Una gran visita tuvimos el día de hoy en nuestra concentración, grandes consejos quedan de este encuentro. Gracias #Pibe 👍 pic.twitter.com/HrT0Yjfpo4 — América de Cali (@AmericadeCali) May 12, 2021

Aunque la visita del histórico jugador de la tricolor fue vista con buenos ojos por algunos hinchas rojos, a otros no les gustó tanto y recordaron las palabras del 'Pibe' en abril de 2020, cuando manifestó que "nunca" podría estar vinculado al América.



"Nunca puedo jugar, nunca puedo dirigir, ni puedo estar vinculado al América de Cali, porque yo soy del Cali. Cuando estaba en Francia me llamaron a jugar del América y dije que no, les mandé una frase: mi sangre es verde", dijo el 'Pibe' en una entrevista a Gol Caracol. Al parecer a los hinchas del bicampeón colombiano no les hizo mucha gracia la declaración del samario y criticaron fuertemente la publicación en redes.