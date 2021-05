Terminó la horrible noche: América perdió y se despidió de la Copa

Un nuevo capítulo de vergüenza vivió este jueves el fútbol colombiano a nivel internacional en desarrollo del partido entre América de Cali y Atlético MIneiro, por la cuarta fecha del Grupo de la Copa Libertadores 2021 en el Estadio Romelio Martínez, ubicado en el norte de Barranquilla.

La parte deportiva volvió a pasar a un segundo plano, aunque por los hechos acontecidos tendrían que haberse suspendido las acciones, solo que la Conmebol no comulga con aplazamiento de los compromisos. Tal como ocurrió en el juego del miércoles entre Junior y River Plate, un grupo de manifestantes que no quieren que haya fútbol –incluida la Copa América– por la situación de orden público en el país se reunieron a dos cuadras del escenario, donde iniciaban los cordones de seguridad, y protagonizaron enfrentamientos con la fuerza pública, que recurrió a los gases lacrimógenos para dispersarlos.



En el primer tiempo hubo que detener el juego en cinco ocasiones, perdiéndose casi 15 minutos. Según la información de personas que viven cerca del sitio, entre más avanzaba la noche se fue acrecentando el grupo de manifestantes, que fueron repelidos por la Policía nuevamente con los gases.



Fueron tantas las dificultades que se presentaron que el 1-3 con que se selló el encuentro en favor de los brasileños y confirmó la eliminación del equipo escarlata es una anécdota en medio de tanto caos. Los de Belo Horizonte salieron a presionar arriba al cuadro colombiano, especialmente por la derecha con Hulk y el lateral Guga. A los 4 minutos Keno empujó el esférico a la red, pero había fuera de lugar de Hulk.



Esa intención de ataque del equipo visitante al mismo tiempo favoreció que el elenco vallecaucano pudiera orquestar mejor su forma de buscar el arco de Everson.



Los rojos también intentaron con una acción de Yesus Cabrera, pero el balón quedó en la defensa albinegra. Después volvieron a acercarse en un cobro de Cabrera que generó rebote y en el que no hubo falta sobre el arquero Everson, pero el árbitro uruguayo Andrés Cunha la invalidó.



Duván Vergara también probó con un disparo desviado sobre el palo izquierdo a los 18 y parecía que América recuperaba el esférico.



Un remate de Keno pegó en Pablo Ortiz y se desvió al tiro de esquina. De esa jugada sobrevino al área un centro de Nacho por izquierda sin marca de Cristian Arrieta, Héctor Quiñones no presionó a Hulk y el atacante brasileño cabeceó con fuerza para marcar el 0-1 a los 21 minutos y sumar su quinto tanto en el certamen.



Sin embargo, Rafael Carrascal se corrió veloz por el centro en un contraataque, Ramos abrió el espacio para Santiago Moreno, quien enganchó hacia adentro y con pierna zurda convirtió el 1-1 a los 24 a la base del poste diestro, en una buena jugada colectiva.



A los 27, por tercera vez el efecto de los gases lacrimógenos disparados por la Policía para controlar los desmanes de los manifestantes en la Calle 72 con Carrera 47 provocó que los jugadores de ambos bandos solicitaron asistencia para refrescar sus ojos y sus gargantas.



La interrupción duró dos minutos y el conjunto brasileño siguió arreciando, sobre todo con Hulk.



No obstante, a los 38 se detuvo el partido por cuarta ocasión, con una espesa nube de humo que cubrió el sector donde se encuentra el Romelio Martínez, por el árbitro Cunha ordenó 10 minutos de receso mientras los equipos se iban a los camerinos.



‘Nacho’ Fernández recibió pase corto de Hulk y habilitó a Keno para que rematara, pero Joel Graterol sacó el esférico al tiro de esquina, a los 51.



Dos minutos después fue Vergara el que se acercó por la izquierda en una descolgada, pero Everson achicó y le quitó ángulo de remate. Y casi enseguida Graterol le quitó a Nacho la posibilidad del segundo, luego de un contragolpe iniciado por un error de Vergara. Y el mismo Hulk disparó sin potencia solo frente a Graterol a los 56.



Iban 57 minutos y por quinta vez se interrumpió el partido por el efecto de los gases. Los técnicos Jersson González y Cuca volvieron a hablar con el árbitro Cunha para tomar una decisión.



Pasaron 29 minutos para que el partido se reanudara. En el primer movimiento, Guilherme Arana metió el centro y Keno desperdició otra vez por encima del travesaño.



Vergara no pudo recepcionar bien el balón ante Everson en una llegada del campeón colombiano, mientras que Hulk se veía bloqueado mentalmente y también erró a los 5 minutos ante Graterol. La cabeza no estaba en la cancha, no podía ser distinto.



América también llegó a zona de Everson, pero no aprovechó, y Guiherme Arna recibió un centro de Jefferson Savarino sin que lo apretara Moreno, y con remate cruzado de zurda decretó el 1-2 a los 9 minutos.



Aparte de convertir el tanto de la tranquilidad, Mineiro ajustó sus marcas y evitó que los dirigidos por Jersson González tocaran el balón a ras de piso, aunque en el juego aéreo les causaron algunos inconvenientes.



El peruano Aldaír Rodríguez ingresó por Duván Vergara a los 19, en un intento de Jersson por encontrar una solución a la falta de potencia ofensiva.



Transcurrían 21 minutos y por sexta vez aparecieron los gases lacrimógenos arrastrados por el viento. La pausa fue corta, pero la vergüenza aumentaba. Los jugadores intentaban seguir, aunque era indiscutible la superioridad del conjunto brasileño ante un América que tuvo ganas,



Moreno se inventó una notable jugada individual y le sirvió a Luis Paz, pero su remate chocó contra la base del vertical derecho, a los 32.



Cuca también movió su banco para la entrada de Eduardo Vargas, Tardelli y Dodó, por Nacho, Savarino y Keno, a los 37. Por su parte, Jersson intentó otro revulsivo con Luis Sánchez por Santiago Moreno y Joao Rodríguez por Luis Paz.



Un servicio de Yesus quedó en la cabeza de Ortiz, pero el balón no entró, mientras que Guilherme Arana probó con un nuevo zurdazo, al cierre de la etapa complementaria. Kevin Andrade recibió otra amarilla y se fue expulsado a los 47 minutos.



En un ataque fallido del local, el elenco brasileño aprovechó que los rojos estaban jugados, Tardelli le dio el balón a Eduardo Vargas, que ante Graterol le picó el balón y en la raya se habilitó para cabecear y poner la puntilla para el 1-3 a los 52 minutos. Con este resultado, Atlético Mineiro se clasificó anticipadamente a los cuartos de final.



El próximo encuentro del América será el miércoles 19 de mayo (9:00 p.m.) como local ante La Guaira, aunque los incidentes de estos días en el país seguramente obligarán a que no se juegue en Colombia. La única opción que le queda es buscar el tercer puesto para pasar a la Copa Suramericana.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces