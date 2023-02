Montero tranquilo y cree ganar la serie: ‘Sumamos y definimos en casa’

Inició la Copa Libertadores para Millonarios y en su debut contra Universidad Católica de Ecuador, el conjunto dirigido por Alberto Gamero terminó empatando sin goles en Quito, dejando abierta la llave, pero teniendo la ventaja por cerrar en El Campín.

Millonarios no pasó mayores problemas en su portería pese a las falencias defensivas que mostró por momentos y en ataque el conjunto albiazul no aprovechó sus pocas ocasiones de goles que tuvo en el partido tras no encontrar una fórmula para llegar para llevarse una ventaja mucho mejor al juego de vuelta.



Después del partido, el arquero Álvaro Montero hizo su análisis de este partido sin goles que protagonizó Millonarios y tras no llevarse tres puntos, valoró el empate que los deja con opciones de clasificación a la siguiente fase de la Libertadores.



“Trabajamos el juego, sumamos un punto y definimos la serie en casa. El juego estaba planificado, iba hacer competitivo y hay que hacer las mejores cosas en Bogotá”, dijo Álvaro Montero.



De igual manera, Montero dejó un mensaje a la hinchada que los acompañó en Quito, felicitándolos por el apoyo y lo que esperan en la vuelta en Bogotá. “La hinchada nos acompaña en todas partes, es bonito jugar así. Esperemos una fiesta en casa”, finalizó.