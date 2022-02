Álvaro Angulo debuta en Copa Libertadores: su ilusión con Nacional

Uno de los refuerzos esperados en varios mercados de pases en Atlético Nacional era Álvaro Angulo. El lateral derecho se ha venido acoplando de buena manera al equipo verdolaga y está expectante por el debut en la Copa Libertadores contra Olimpia de Paraguay. Con Águilas Doradas, había jugado Suramericana, pero tiene una gran ilusión de competir contra los mejores equipos del continente.



“Estoy muy feliz, con mucha expectativa, están los mejores del continente, ya tuve la oportunidad de jugar en la Suramericana, pero esto es diferente, es especial. esperando que podamos llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores con Nacional. Es una linda oportunidad para demostrar mi talento, hacer las cosas bien y que en lo individual me pueda destacar”, remarcó.



En cuanto al rival, Angulo detalló que “Olimpia es un equipo grande, Nacional también. He estado en Paraguay, se el clima que tienen, hay que ser inteligentes a la hora de jugar, atacar y defender. Lo hemos venido analizando, es un equipo que presiona mucho, aprieta muy bien. En la fase anterior, pude observar que en defensa es un equipo que defienden en bloque muy corto”.



Además, “hay que potenciar las bandas. Olimpia invita a jugar mucho por fuera, debemos ser inteligentes para no caer en ese juego de ellos con el contraataque”.



Volviendo a esa expectativa por debutar en la Copa, Álvaro señaló que “he hablado con Yerson Candelo que es con el que más he compartido en el equipo. Me habló de la importancia que es asumir este torneo. Esperamos afrontar estos partidos de la mejor manera”.



Álvaro es un jugador versátil que puede aportar tanto en defensa como en ataque. Eso lo conoce el técnico Alejandro Restrepo. Sobre ese tándem con Danovis Banguero, el ex Águilas comentó que “he hablado con el técnico y en cualquier momento podré jugar como extremo y que Banguero juegue de lateral. Esperamos que la banda izquierda sea tan fuerte como la derecha. Me gusta ir mucho al ataque, acompañando a los jugadores ofensivos. No tengo restricciones y siempre brindo en dar una mano en ataque”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8