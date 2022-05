A 90 minutos de la clasificación: Cali visita a Boca en La Bombonera

Este jueves, el Deportivo Cali visitará a Boca Juniors de Argentina por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, a las 7:00 de la noche en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera). El conjunto verdiblanco antes de iniciar los 90 minutos finales, es el primero del grupo E con 8 puntos y espera sacar un buen resultado de suelo gaucho, para poder avanzar a los octavos de final del torneo.

El equipo tras el triunfo de la semana pasada contra Always Ready, retornó el fin de semana a los entrenamientos con la recuperación física del grupo, después hicieron trabajos con balón en espacio reducido y movimientos específicos. El lunes comenzaron a preparar la parte táctica en la mañana y posteriormente realizaron el desplazamiento a la ciudad de Buenos Aires con escala en Bogotá, arribando después de las 9:00 de la noche hora local.



El martes realizaron la primera practica en el sur del continente en las horas de la tarde en la provincia de Lanús en el estadio Néstor Diaz Pérez, con trabajos de fortalecimiento y enfoque táctico. El miércoles tuvieron el último entrenamiento previo al importante compromiso, en el cual respecto al partido anterior, regresaron a la convocatoria el defensa central Guillermo Burdisso y el lateral izquierdo Christian Mafla, quienes pagaron la fecha de sanción por la acumulación de la tercera tarjeta amarilla.



Sobre el cotejo, el guardameta Guillermo De Amores, dijo que “sin duda todos sabemos de la trascendencia que tiene un partido internacional, es muy importante para lo que son nuestras aspiraciones de pasar a octavos y tratar de hacer como lo hacemos en todos los partidos, prepararnos al máximo para competir y saber que tenemos la posibilidad de pasar a octavos”.



El mediocampista Jimmy Congo, referenció las fortalezas del rival: “Boca desde todas sus líneas tiene jugadores importantes hasta el que puede aportar entrando desde el banco, cada uno tiene su rol e importancia y a cada uno le damos esa importancia, pero nosotros también tenemos nuestra estrategia; el fútbol del medio campo de ellos es de muy buen pie, de muchas transiciones rápidas e intensas, tenemos que estar a ese mismo nivel desde intensidad y futbolístico, además de tratar de hacer bien nuestro trabajo”.



En el mismo horario estarán jugando el otro partido del grupo Corinthians de Brasil contra Always Ready de Bolivia, en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo. El Cali debe conseguir al menos un empate para clasificar a los octavos de final de la copa.



Datos previos



Son 11 los enfrentamientos entre Boca Juniors y Deportivo Cali en CONMEBOL Libertadores, con cinco victorias para el Xeneize, dos para los Azucareros y cuatro empates. Deportivo Cali es el segundo rival más común de Boca en el torneo, solo detrás de River Plate (28 PJ).



Boca Juniors nunca perdió como local ante equipos colombianos en CONMEBOL Libertadores (11 victorias y 3 empates), incluyendo nueve vallas invictas en los últimos 10 partidos en casa ante rivales de ese país (9 victorias y 1 empate).



Deportivo Cali no perdió en los últimos tres partidos en CONMEBOL Libertadores (1 victoria y 2 empates). Es su racha invicta más larga en el torneo desde marzo de 2004, cuando completó cuatro sin perder (2 victorias y 2 empates).



Boca Juniors tiene el mayor promedio de posesión en la fase de grupos de CONMEBOL Libertadores 2022 (61.4%), además de ser el equipo con mayor efectividad en pases (85.2%).



Deportivo Cali es el equipo que cometió más faltas en la fase de grupos de CONMEBOL Libertadores 2022, con 82. Su jugador Jimmy Congo es el líder individual en ese indicador, con 16.



Alineación probable



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera, Christian Mafla; Enrique Camargo, Jimmy Congo, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco; Yony González. D.T.: Rafael Dudamel.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Eduardo Salvio, Óscar Romero, Exequiel Zeballos (Juan Ramírez); Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.



Estadio: Alberto José Armando (La Bombonera).

Horas: 7:00 p.m.

T.V.: Espn, Facebook Watch CONMEBOL Libertadores y Star+

Árbitro: Piero Maza (Chile)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15