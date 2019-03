Los consejos de Gallardo a Gamero para vencer a Boca en Ibagué

El pasado martes, Albeto Gamero fue uno de los representantes colombianos en Luque, ciudad de Paraguay donde se realizó la primera edición de la Cumbre de Entrenadores de la Conmebol Libertadores. Allí, el técnico samario compartió con entrenadores de nivel internacional entre los que se destaca Marcelo Gallardo de River Plate.

Al volver a Colombia, el técnico de Tolima habló sobre lo que sucedió allí y contó pormenores de una pequeña charla con el técnico millonario. En diálogo con 'El Combo Deportivo', de Caracol Radio, Gamero contó que el 'Muñeco' reconoció su trabajo en el partido contra Boca Juniors en La Bombonera.

Me senté a hablar un rato con el profe Gallardo y me dijo que habíamos jugado un estupendo primer tiempo. Y me manifestó algo: Nosotros los técnicos nunca pensamos después de ese primer periodo tirar a un equipo para atrás. Y lo más lógico era hacerlo y no atacar más a Boca, jugarle a la contra. Pero en sus palabras él (Gallardo) también me dijo: Ninguno de nosotros pensamos en eso. Sino que en si en el primer tiempo pudimos haber hecho un gol, pues en el segundo vamos a hacerlo", dijo.

Pero no solo hablaron del partido de ida. El samario prepara lo que será el partido del 24 de abril, en el estadio Manuel Murillo Toro, y Gallardo, que sabe lo que es ganarle a Boca, le dio algunos consejos.

"Él me dijo que Boca con (Gustavo) Alfaro es un equipo que le gusta jugar mucho de contragolpe, que estuviera muy pendiente de eso porque no va a salir a apretarme sino a esperar", dijo.