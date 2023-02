Gamero y su intención en Quito: 'No vinimos por el empate'

Millonarios se llevó un punto al empatar sin goles contra Universidad Católica de Ecuador en Quito en su debut de Copa Libertadores y pese a no ser superior, tiene la ventaja de cerrar en Bogotá, pero tendrá que mejorar su rendimiento para llevarse la clasificación.

Luego de finalizar el partido, el técnico Alberto Gamero analizó lo que fue la presentación de Millonarios contra Universidad Católica y afirmó que no quiso ir por el empate, pero el rival se le presentó de otra forma, pero creen que en la vuelta puedan cerrar la serie de la mejor manera. De igual manera, habló del nivel de Daniel Cataño y las falta de definición que tuvo su equipo.







Nivel de Daniel Cataño: “Esto hace parte del partido, del fútbol. Hoy Cataño en marca no era el que todos esperábamos, pero con el balón era otra cosa. Con Cortés intercalados, Cataño estuvo mejor. En términos generales sacamos un punto valioso ante un equipo aguerrido. No tuvimos el balón como pretendíamos por la cancha un poco pesada”.



Su falta de definición en Quito: “Me parece que llegamos. Si no fueron al arco, es otra cosa. En el primer tiempo tuvimos llegadas con Castro y Cortés. Tenemos que mejorar la puntería”.





El resultado es valioso: “No vinimos por el empate, pero tuvimos un equipo con muchos argumentos y hasta los últimos minutos quisimos ganarnos este punto. Encontramos un equipo que se nos defendió bien.



Cómo jugar la en Bogotá: “Nos llevamos un buen punto, pero no estamos contentos porque ellos también buscarán la clasificación en Bogotá. Hay que mirar que hicimos bien, qué errores cometimos. Hoy nos dan una idea más clara y podemos planificar un poco más la vuelta”.



El partido de vuelta entre Millonarios y Universidad Católica se jugará el próximo 2 de marzo en el estadio El Campín a partir de las 7:00 p.m.