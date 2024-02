Águilas cayó con cabeza en alto en Libertadores: eliminado en penaltis

Águilas Doradas puso fin a su primera experiencia en la Copa Libertadores. El equipo colombiano mostró valentía y mantuvo la llave de fase 2, contra Red Bull Bragantino, empatada sin goles: 0-0 en la ida y 0-0 este martes, en el partido de vuelta disputado en Brasil.



La serie se definió en tanda de penaltis, en la que Águilas falló dos cobros y quedó eliminado, pues su rival se impuso 4-3.



Los dirigidos por Hernán Darío Gómez se fueron prematuramente de la Conmebol Libertadores, pero se despiden con la cabeza en alto.



Águilas Doradas mostró personalidad en su primer gran reto en la Libertadores. Se defendió con mucho orden, ganas y concentración.



No se metió atrás el equipo antioqueño, pero fue un equipo corto y compacto, que trató de presionar y contraatacar. Bragantino tuvo la posesión del balón, pero no encontró muchos espacios, pues Águilas, con tres centrales y dos laterales, supo controlar el ancho del campo.



El aguante del equipo dorado se mezcló con la ansiedad del Bragantino, que no supo descifrar el sistema defensivo del rival colombiano.



Así, todo se definió en la serie de penaltis, en la que Águilas falló el primer penalti con Jhon Fredy Salazar, que condicionó la tanda pues desde ese momento todos anotaron en cada cobro. Yéiler Góez también falló, y Red Bull Bragantino ganó 4-3.