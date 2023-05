Millonarios, Nacional y todos los protagonistas de la semana: agéndese

Se avecina una semana agitada para los clubes colombianos que compiten en Copa Libertadores y Sudamericana, y que además se pondrán al día en la Liga Betplay I-2023. Conozca en detalle cómo se jugará la fecha 3 en los torneos continentales, pero además, cómo se desarrollarán los partidos pendientes en el FPC.



FUTBOLRED lo programa desde ya y para toda la semana con los clubes colombianos y los jugadores cafeteros que tendrán acción con sus clubes en los torneos sudamericanos. Agenda completa con fecha y horario para ver lo partidos.

Martes, 2 de mayo

5:00 pm | Deportes Tolima vs Sao Paulo

Copa Sudamericana



7:00 pm | Atlético Nacional vs Olimpia (Sergio Otalvaro)

Copa Libertadores



7:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs River Plate (Miguel Borja)

Copa Libertadores



7:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Ind. del Valle

Copa Libertadores



7:00 pm | Magallanes vs César Vallejo (Ray Vanegas/Yorleys Mena)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Newell´s (Willer Ditta/Yherson Mosquera/Fabián Ángel) vs Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza)

Copa Sudamericana



9:00 pm | Sporting Cristal vs The Strongest (Michael Ortega)

Copa Libertadores



Miércoles, 3 de mayo

5:00 pm | Internacional (Nicolás Hernández) vs Club Nacional (Daniel Bocanegra)

Copa Libertadores



5:00 pm | Cerro Porteño (Rafael Carrascal) vs Bolívar

Copa Libertadores



5:00 pm | Palestino vs San Lorenzo (Rafael Pérez/Carlos Sánchez)

Copa Sudamericana



7:00 pm | Millonarios vs América MG

Copa Sudamericana



7:00 pm | Colo-Colo vs Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa)

Copa Libertadores



7:00 pm | Guaraní (José Moya) vs Emelec (Bleiner Agrón)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Atlético Mineiro vs Alianza Lima (Andrés Andrade/Pablo Sabbag)

Copa Libertadores



7:30 pm | Barcelona SC vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Copa Libertadores



9:00 pm | Independiente Medellín vs Metropolitanos

Copa Libertadores

Jueves, 4 de mayo

6:05 pm | Millonarios vs Envigado

Liga Betplay - Fecha 14



8:15 pm | Nacional vs América

Liga Betplay - Fecha 14



7:00 pm | Libertad vs Paranaense (Luis Orejuela)

Copa Libertadores



7:00 pm | Audax Italiano vs Blooming (José Luis Sinisterra)

Copa Sudamericana



7:00 pm | Defensa y Justicia (Edwin Mosquera) vs Peñarol

Copa Sudamericana



9:00 pm | Universitario vs Santa Fe

Copa Sudamericana



9:00 pm | Deportivo Pereira vs Monagas

Copa Libertadores