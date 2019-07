Otro campeón de Europa vuelve a Brasil para intentar jugar la Copa

Tras una grandísima carrera en Europa, en la que se coronó campeón de casi todo lo que jugó, Adriano Correia decidió volver a su país para jugar con Atlético Paranaense, rival de Boca Juniors en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores y un club que quiere lograr la gloria continental.



La vuelta del lateral izquierdo, quien llegó para reemplazar a Renan Lodi, recientemente transferido a Atlético de Madrid, se da casi de manera simultánea a la transferencia de Filipe Luis, otro lateral izquierdo que volverá a Brasil pero que lo hará para jugar, muy posiblemente, en Flamengo, otro de los clubes de ese país que disputará la Copa Libertadores.



Sin embargo, la llegada de Adriano no es una mala noticia para Boca Juniors pues al no alcanzar a ser inscrito en la ‘lista de buena fe’ del club para esta fase de Copa, el futbolista no podrá estar en la Bombonera ni en su estadio para hacer parte de la formación que enfrente al equipo xeneize, situación que pone en duda su participación en esta edición de la Copa teniendo en cuenta la dificultad de la llave.



El contrato de Correia va hasta diciembre de 2020 y su llegada al Paranaense se da luego de 15 temporadas en el fútbol europeo y muy poca actividad en el balompié de su país, por lo que se enfrentará a una liga casi completamente desconocida y que le significará un nuevo reto en su carrera.



