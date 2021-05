22 años después: Nacional vs Argentinos Juniors en campo neutral

La situación social que vive en estos momentos Colombia, derivó en que el partido entre Atlético Nacional contra Argentinos Juniors se mudara de país, para disputarlo el próximo jueves 6 de mayo en el estadio Manuel Ferreira de Asunción, desde las 5 de la tarde hora colombiana.



Sin embargo, este duelo no será el primero que se enfrenten de manera oficial en una sede neutral, para recordar un juego entre el ‘bicho’ y los verdolagas fuera de Argentina y Colombia, nos remontamos a 1995, en la extinta Supercopa Suramericana donde el conjunto argentino fue local en el estadio Orange Bowl de Miami por la ida de la serie de la primera fase.



La razón por la cual este duelo de campeones continentales de 1985 y 1989 se realizara en los Estados Unidos fue netamente económica. En esos momentos, Argentinos no pasaba un buen momento financiero y unos empresarios le pusieron 25.000 dólares para que cambiara su sede en el barrio de Paternal a la capital del sol. Enfrentar al subcampeón de América en ese entonces, era un buen negocio y cerca de 10.000 aficionados presenciaron este encuentro.



No solo fue peculiar el lugar donde jugaron este partido, sino que el día también fue especial, un sábado fue el día indicado para que se diera el ‘kick off’. Fue ese 16 de septiembre de 1995 y con el arbitraje de Wilson Souza de Brasil, que los ‘locales’ comenzaron ganando con gol de Víctor Hugo Ferreyra al minuto 3 del primer tiempo. En el complemento, su tocayo colombiano, Víctor Hugo Aristizábal al minuto 18, Francisco Mosquera marcó el segundo al 25 y el tercero y definitivo fue obra de Carlos Mario Álvarez a seis minutos del final.



Sobre este jugador, fue el primero en utilizar el número 2 en un partido oficial después de la muerte de Andrés Escobar. (aunque la #2 fue asignada a Marco Antonio Barrios para la Supercopa 1994, este no llegó a jugar vs São Paulo). Además, amonestaron a ocho jugadores; tres de Argentinos: Sebastián Pena, Fernando Batista, Rolando Schiavi, y cinco de Nacional: Carlos Gutiérrez, Mauricio Serna, Carlos Mario Álvarez, Víctor Aristizábal y René Higuita.



Aquella tarde de sábado, el Argentinos dirigido por el Pato José Omar Pastoriza alineó a Damián Maltagliotti; Fernando Batista, Sebastián Pena, Rolando Schiavi y José Manuel Fernández; Leonardo Ascensio, Juan José Cardinal, Leonel Gancedo (reemplazado a la media hora del segundo tiempo por Sergio López) y Leonardo Mas; Víctor Hugo Ferreyra (promediando el complemento ingresó Cristian Zermattén) y Eduardo Bennett (faltando 10 minutos lo reemplazó Rubén Bernuncio).



Por parte de Nacional, la nómina fue René Higuita; Jaime Pabón, Francisco Foronda, Carlos Mario Álvarez, Robinson Martínez; Carlos Gutiérrez, Mauricio Serna, Alexis García, Víctor Aristizábal; William Matamba y Juan Pablo Ángel. Conducidos por el técnico Juan José Peláez. En la banca estuvo Hugo Tuberquia, Francisco Mosquera que ingresó por Juan Pablo Ángel, Jaime Arango y a última hora no estuvo José Fernando Santa por una lesión.



Con la ventaja en la ida, Nacional administró el juego de vuelta disputado en Medellín y con triunfo 2-1 con doblete de Aristizábal, selló su pase a los cuartos de final, donde enfrentó a Independiente de Avellaneda.



Datos gracias a Javier Danilo Correa, en twitter: @jdanilocorrea y el libro ¿te acordás, Bicho?



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8