Así quedaron las llaves de cuartos de final de Copa Libertadores 2023

Solo ocho equipos siguen en competencia en la Copa Conmebol Libertadores 2023. Ya se definieron los clasificados a cuartos de final y el camino a la gran final, que se jugará el 4 de noviembre en el estadio Maracaná, ya quedó marcado.



Tres equipos brasileños, dos argentinos, un colombiano, un boliviano y un paraguayo, buscarán la gloria.



Habrá nuevo campeón, pues Flamengo, que se coronó en 2022, quedó eliminado.



Los clasificados:



- Boca Juniors (Argentina)

- Palmeiras (Brasil)

- Internacional de Porto Alegre (Brasil)

- Olimpia (Paraguay)

- Racing Club (Argentina)

- Fluminense (Brasil)

- Bolívar (Bolivia)

- Deportivo Pereira (Colombia)



Llaves de cuartos de final:



- Racing Club vs. Boca Juniors

- Palmeiras vs. Deportivo Pereira

- Internacional de Porto Alegre vs. Bolívar

- Olimpia vs. Fluminense



¿Cuándo se juegan los cuartos de final?



A falta de confirmación de horarios por parte de la Conmebol, los partidos se disputarán entre el 21 y el 30 de este mismo mes de agosto.