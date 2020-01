Arranca la Copa Libertadores: los primeros colombianos en competencia

Este martes 21 de enero arranca oficialmente la Copa Libertadores. El inicio de una lucha de diez meses para conocer al campeón de América, que se consagrará en el mítico estadio Maracaná, de Brasil. La primera fase contará con seis equipos, pero solo tres seguirán en carrera en el camino a la fase de grupos.



Con el juego Carabobo vs. Universitario, se dará el puntapié inicial en la Copa. Los otros dos juegos serán el miércoles: San José vs. Guaraní y Progreso vs. Barcelona.



Y aunque los clubes son de Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Ecuador, sí habrá representantes colombianos en estos primeros juegos. Tres futbolistas cafeteros disputarán la ronda inicial del torneo continental.

Donald Millán (Universitario)

Luego de coronarse campeón con Binacional, el volante llega como el refuerzo estrella del equipo crema, que conduce el uruguayo Gregorio Pérez. A sus 33 años, Millán llega motivado por ser el mejor jugador del fútbol peruano en la temporada anterior.

César Mena (San José)

El defensor central es referente del equipo boliviano y espera llegar lo más lejos posible en la competición. Se destaca por su juego aéreo y ya sabe lo que es jugar la Libertadores, aunque en su última participación anotó dos autogoles en un mismo partido.

Jhohan Romaña (Guaraní)

Ha jugado poco en el equipo paraguayo, pues el semestre pasado estuvo en observación y gracias a su trabajo se ganó la oportunidad de quedarse bajo la conducción de Gustavo Costas. Es defensor central, tiene 21 años, y tendrá que luchar para ser titular en su equipo.