Así va la Copa Libertadores: eliminados y clasificados a próxima ronda

A falta de un partido, ya son siete los equipos clasificados al último 'mata-mata' antes de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dos paraguayos, dos colombianos, un chileno, un argentino y un brasileño son hasta ahora los clasificados a esta definitiva ronda.

Así fue la ronda

Universitario vs. Cerro Porteño (1-1 y 1-0)



Cerro Largo vs. Palestino (1-1 y 1-5)



Guaraní vs. Corinthians (1-0 y 1-2)



Medellín vs. Táchira (4-0 y 0-2)



Macará vs. Tolima (0-1 y 0-1)



U. de Chile vs. Internacional (0-0 y 0-2)



The Strongest vs. Tucumán (2-0 y 0-2): pasó Tucumán por penaltis.



Barcelona vs. Sporting Cristal (4-0) El partido de vuelta se jugará el jueves.

Así se jugará la siguiente ronda

Palestino vs. Guaraní



Medellín vs. Tucumán



Tolima vs. Internacional



Cerro Porteño vs. rival pendiente que sale entre Barcelona vs. Sporting Cristal