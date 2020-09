Las grandes curiosidades con las que se reactiva la Copa Libertadores

Este martes comienza, una vez más, la Copa Libertadores 2020. La mayor competencia de clubes en Suramérica tiene algunas curiosidades para su reactivación en esta semana.

Binacional, Peñarol, América de Cali son algunos de los clubes que cambiaron de técnico entre la pausa de la Copa y esta reanudación. Junior también se suma, aunque no hay un entrenador confirmado y los encargados serán los que eran sus asistentes.

Jorge Wilsterman, Bolívar, Estudiantes de Mérida, Caracas, Medellín, Racing, Defensa y Justicia, River Plate, Boca Juniors y Tigre llegan a su debut de Copa Libertadores sin jugar un solo minutos en la Liga.

A pesar de Boca Juniors tiene jugadores que aún dan positivo en las pruebas de coronavirus, la Conmebol y Paraguay les permitirá viajar a esos jugadores porque ya pasaron el tiempo de cuarentena y, supuestamente, ya no son personas que pueden contagiar a nadie.

Estudiantes de Mérida vive una curiosa situación. Su técnico es Martín Eugenio Brignani y se quedó en Argentina pasando el tiempo de cuarentena por lo que no ha podido volver a Venezuela. El encargado era el asistente José 'Buda' Torrealba, pero en las pruebas de coronavirus dio positivo y no podrá dirigir el encuentro. No se sabe quien dirigirá desde la raya.

Sebastián Villa no es el único jugador que fue acusado de violencia de género durante el tiempo que la Copa Libertadores estuvo parada. Hace una semana, Leonardo Valencia, futbolista de Colo Colo, fue acusado por su expareja en un programa de televisión de diferentes agresiones y violencia intrafamiliar.