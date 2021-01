Llora Argentina: debacle de Boca contra Santos y adiós a Libertadores

El sueño de los argentinos se derrumbó en 24 horas: primero se despidió River Plate de la Copa Libertadores, aunque con altura frente a Palmeiras, y al día siguiente lo hizo Boca Juniors, tras caer goleado contra Santos en la vuelta de la semifinal. El sueño de otro clásico en la final se esfumó sin más.

El turno fue para Boca, que dio una muy pobre imagen, especialmente en el segundo tiempo, y mostró todas sus fisuras ante un Santos letal, cien por ciento eficiente, talentoso en la salida y muy disciplinado en el repliegue, un equipo que mereció de principio a fin la victoria 3-0 y la clasificación a la final de Copa, que disputará contra Palmeiras.



Eran titulares los colombianos Fabra, Campuzano y Villa, todos en números rojos al final, especialmente el lateral, quien salió expulsado.



Arrancaba con un cachetazo Boca, no por la intensa lluvia sino por un balón que metía Soteldo, rebotaba en su compañero Pituca, pedían mano y, como nadie reaccionada en el área, pues él mismo se daba vuelta y metía la pelota casi sin querer, sin culpa, para el 1-0 apenas a los 16 minutos.



Hasta los 31 se animaba Boca con Villa, quien le pegó de primera a un remate frontal, tras falta a Tévez.

Un fuerte choque dejaba maltrecho a Verissimo, quien salió sangrando copiosamente, volvió con un gorrito en la cabeza y todavía filtraba sangre... lo último que quería era perderse un minuto.



Y lo hizo bien pues intentaba Boca reaccionar y parecía que todo pasaba por Villa mientras que Santos hacía mucho más daño, especialmente en el tiro libre de Marinho que de puro valiente salvó Andrada, aguantando con las palmas el violento remate, que no iba a ser el único pues también probaba Kai Jorge a los 44, aunque un poquito desviado.



Para salir con pie derecho del túnel tras el descanso, una joya de Soteldo: el venezolano se anotó un auténtico golazo, riflazo al primer palo y castigo a la pasividad de los argentinos a los 48 minutos en el 2-0.



Y se ponía peor pues solo dos minutos después vino un baño de talento y picardía mede in Brasil: pared de Marinho, bicicleta en el área, centro a Braga y gol. Después de padecer la tacañería de Palmeiras, un reconfortante recorderis del sello del fútbol brasileño.



Intentaba Boca levantar la cabeza con un peligroso remate de Tévez que se fue muy arriba pero entonces Fabra empeoraba toda la situación: cometía una falta vergonzosa sobre Marinho, lo pisaba cuando estaba inerme en el piso y veía la roja justa a los 56. Qué pena, de veras.



Triple rebote en el área de Santos con Salvio, Abila, Tévez: todos erraban frente al arco. Y fallaba luego Capaldo y también Izquierdoz. Así era muy difícil. Marinho, en cambio, sufría menos y jugaba más y a los 68 perdonaba el cuarto en un remate pegadito al palo.



Villa despertaba con dos intentos, el último en el tiro libre muy claro, pero que salvó el portero. Y lo tuvo que volver a hacer sobre los 84, en otro cobro de Marinho, que hizo la fiesta, que es una fiera digna de ver en una final de Copa Libertadores.



Ya no había lluvia en Santos, una pena porque habría servido de excusa a esta partido gris de Boca en el segundo tiempo, errático y claramente inferior, especialmente desde que se quedó con diez. No se caía una sola idea en la cancha, mientras en el banquillo esperaba Edwin Cardona una oportunidad que nunca llegó. La historia de su vida... Habrá que preguntarle a Russo por qué no, por qué él, por qué negarse al talento cuando al final ya no había nada más que perder... Boca se quedó fuera, merecidamente. Y otra final contra River, para tristeza argentina, no pudo ser por culpa del archirrival de siempre... ha sido otra victoria de Brasil.