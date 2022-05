Tolima saca la cara: anti récord de colombianos en Copa Libertadores

La Copa Libertadores culminó, en su fase de grupos. La novedad para lo que será el certamen en sus fases siguientes, es que un equipo colombiano volverá a estar entre los mejores del continente, lo cual no ocurría por las pésimas presentaciones recientes de los clubes nacionales, sin poder competir en un óptimo nivel.

Desde 2018, un equipo colombiano no decía presente en los octavos de final de la competición. Y es que el nivel de los representantes nacionales no ha sido el mejor, llegando a ser un comodín más en grupos.



Tolima lo logró, pero al Cali, con opciones claras, no le alcanzó. Sin embargo, están lejos de las mejores campañas en fase de grupos en la historia reciente de la Copa Libertadores, para los nuestros.



En el siglo actual, solo Nacional (2016) y América (2000) lograron avanzar con un puntaje de 16 unidades, cifra que ningún otro club a alcanzado. En ese listado, le sigue Santa Fe (2013) con 14 puntos, Junior (2011) y Once Caldas (2004) con 13 unidades.