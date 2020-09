DIM con la mira en la Copa, recibe a Caracas en un duelo a todo o nada

Deportivo Independiente Medellín recibe este miércoles 16 de septiembre al Caracas Fútbol Club de Venezuela por la tercera fecha del grupo H en la Copa Libertadores 2020. Partido a disputarse en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche.

Tras seis largos meses sin competencia, el conjunto rojo de Antioquia buscará en su casa recuperar terreno en el torneo continental cuando enfrente a un rival directo como lo es el conjunto venezolano, quienes están un punto por encima del ‘poderoso’ en la tabla de posiciones y donde un resultado positivo terminaría condenando a los locales a una temprana eliminación.

Con varios cambios en su nómina, Independiente Medellín afrontará lo que resta del año con un equipo en su gran mayoría lleno de juventud. Javier Reina será el elegido para conducir al equipo en un camino sinuoso pero optimistas por llegar a buen puerto.



“Hemos trabajado bien, sabemos que nos jugamos algo muy importante contra Caracas, es una ilusión que debemos mantener viva, son los sueños que nos trazamos como equipo. Hemos hecho un gran trabajo físico y en lo táctico en el tiempo que tuvimos, esperamos llegar de la mejor manera para ese partido”, comentó.



Además, el volante vallecaucano resaltó que “queremos llegar de la mejor manera, se nos fueron jugadores importantes, pero llegaron otros que tienen capacidades para jugar en nuestro equipo. En lo personal, espero seguir en un buen nivel y demostrar ese jugador que marcó diferencia a comienzos de este año”.



Dos debutantes estarían desde el inicio en el conjunto colombiano, los paraguayos Walter Rodríguez y Carlos Monges, quienes llegaron para reforzar la zona de generación y finalización. “La gran motivación es saber que volvió el fútbol, volvimos a hacer lo que nos gusta, viendo a los colegas jugar en la Liga motiva, nos tocará el turno a nosotros y creo que llegamos de la mejor manera para afrontar este gran compromiso”, precisó Reina.



Por su parte, Jesús David Murillo habló de los jóvenes del equipo y apuntó que “ahora más que nunca debo sacar mi experiencia en el fútbol, al lado de Andrés Cadavid, de (Andrés Mosquera) Marmolejo, de (Javier) Reina, es el momento de apoyar a los chicos más jóvenes. Sabemos que hay muchos jugadores que vienen de la cantera, pero estamos tranquilos porque han venido aportando de la mejor manera y trabajando para conseguir los resultados”.

Caracas a dar la sorpresa en Colombia



Al Igual que Independiente Medellín, Caracas no ha tenido competencia desde marzo y su torneo local todavía no tiene fecha de reinicio. Con lo cual, tienen la Copa Libertadores como su único objetivo y con una victoria en el Atanasio estarían alimentando las opciones para avanzar a octavos de final y de paso dejar con pocas opciones a los colombianos.



El capitán venezolano Robert Hernández expresó sobre este juego que “la mayoría va a tener esa ansiedad de volver a las canchas, algo que hay que manejarlo muy bien porque nos pudiese jugar en contra. Debemos ser inteligentes puesto que es un partido muy importante, en el que ambos necesitamos sacar puntos, por lo que el que tenga la cabeza más fría y sepa aprovechar los detalles será el ganador”.



Dos novedades tienen los dirigidos por Joel Sanvicente con respecto al equipo que cayó con Libertad en Paraguay; Bernardo Añor ya no hace parte del equipo, mientras que Jariel De Santis fue vendido al Boavista de Portugal. En cuanto al ataque, el equipo caraqueño contaría con el delantero ghanés Kwaku Bonsu Osei.



“La velocidad es una de nuestras fortalezas. Debemos mantener la pelota en nuestra posesión, descansar con ella y cuando no la tengamos cubrir bien los espacios, ordenándonos tácticamente con todo lo que hemos trabajado en este tiempo. Ellos son un equipo que ataca muy bien y también son rápidos, por lo que debemos ser conscientes y saber que espacios atacar para saber cómo movernos en la cancha”, explicó Robert.



Historial favorable para el DIM como local contra equipos venezolanos



Por torneos Conmebol, Independiente Medellín enfrentó en cuatro oportunidades a equipos venezolanos: Mineros de Guayana y Deportivo Táchira. El saldo es de dos triunfos, todos en el Atanasio y dos derrotas. Ha marcado cinco goles y recibió tres.



Este será el primer partido contra Caracas por una competencia oficial, pese a que se han enfrentado en varias oportunidades cuando el equipo venezolano viene a Medellín a realizar su pretemporada en el mes de enero. En este 2020 se enfrentaron el pasado 17 de enero en el estadio Polideportivo Sur de Envigado con triunfo colombiano por 2-0, con goles de Federico Laurito y un gol en contra.



Caracas por torneos Conmebol ha enfrentado a Deportivo Cali y Santa Fe, en Colombia no ha podido ganarle a un equipo de este país. Pero cuando jugó como local en Cúcuta por la Copa Libertadores 2007, venció a River Plate de Argentina por 3-1.



Cambios de árbitro contagiados por covid-19



Cristian Lescano y Augusto Aragón eran los auxiliares ecuatorianos para este partido. Sin embargo, a su llegada en Colombia, ambos dieron positivo para covid-19, son asintomáticos y están en cuarentena. El reglamento habilita árbitros locales al ser extrema necesidad. Con lo cual, Ricardo Baren de Ecuador será el asistente 1, mientras que Dionisio Ruiz y Carlos Betancur de Colombia el asistente 2 y el cuarto árbitro.



Alineaciones probables



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Walter Rodríguez, Larry Angulo, Javier Reina; Didier Delgado, Mauricio Cortés, Carlos Monges.



D.T.: Aldo Bobadilla.



Caracas FC: Cristhian Flores; Diego Osio, Rosmel Villanueva, Carlos Rivero, Eduardo Fereira; Richard Celis, Leonardo Flores, Robert Hernández; Alexis Blanco, Kwaku Bonsu Osei.



D.T.: Joel Sanvicente.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Orbe (Ecuador).





T.V.: ESPN 2.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8