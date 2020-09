Para que no lo olvide: así quedó la Copa Libertadores y así regresa

Vuelve el torneo más importante de Suramérica entre clubes y este martes se jugará el inicio de la fecha 3 de la Copa Libertadores, torneo que tuvo que frenar por causa del covid-19.



Así las cosas, le recordamos cómo van los grupos, qué partidos hay y cuándo se disputarán los encuentros de este regreso del campeonato internacional.

Así van los grupos:

Se jugará la tercera fecha de seis y empezará este martes con cuatro partidos. Los equipos solamente han disputado dos encuentros de esta fase.



Grupo A: Independiente del Valle 6, Flamengo 6, Junior 0, Barcelona Ecuador 0.



Grupo B: Palmeiras 6, Guaraní 3, Bolívar 3, Tigre 0.



Grupo C: Wilstermann 3, Paranaense 3, Peñarol 3, Colo Colo 3.



Grupo D: River Plate 3, Sao Pablo 3, Liga de Quito 3, Binacional 3.



Grupo E: Internacional 4, Gremio 4, América 3, Universidad Católica 0.



Grupo F: Racing 6, Nacional (U) 6, Estudiantes de Mérida 0, Alianza Lima 0.



Grupo G: Santos 6, Olimpia 4, Delfín 1, Defensa y Justicia 0.



Grupo H: Libertad 6, Boca Juniors 4, Caracas 1, Medellín 0.

Los partidos de la fecha 3:

MARTES -15- SEPTIEMBRE



Jorge Wilstermann (BOL) vs. Athletico Paranaense (BRA) | Grupo C



Colo Colo (CHI) vs. Peñarol (URU) | Grupo C



Santos (BRA) vs. Olimpia (PAR) | Grupo G



Deportivo Binacional (PER) vs. LDU Quito (ECU) | Grupo D



MIÉRCOLES -16- SEPTIEMBRE



Internacional (BRA) vs. América de Cali (COL) | Grupo E



Estudiantes de Mérida (VEN) vs. Alianza Lima (PER) | Grupo F



Universidad Católica (CHI) vs. Gremio (BRA) | Grupo E



Independiente Medellín (COL) vs. Caracas (VEN) | Grupo H



Bolívar (BOL) vs. Palmeiras (BRA) | Grupo B



JUEVES -17- SEPTIEMBRE



Racing Club (ARG) vs. Nacional (URU) | Grupo F



Defensa y Justicia (ARG) vs. Delfín (ECU) | Grupo G



Sao Paulo (BRA) vs. River Plate (ARG) | Grupo D



Independiente del Valle (ECU) vs. Flamengo (BRA) | Grupo A



Libertad (PAR) vs. Boca Juniors (ARG) | Grupo H



Barcelona (ECU) vs. Junior (COL) | Grupo A



Guaraní (PAR) vs. Tigre (ARG) | Grupo B

Expulsados:

En la fecha 2 hubo futbolistas que vieron la tarjeta roja, incluidos varios jugadores en el polémico final de Gremio-Internacional, que tuvo pelea incluida.



Caracas: Rosmel Villanueva.



Peñarol: Rodrigo Abascal.



Paranaense: Jandrei.



Olimpia Adebayor (ya salió del club).



Liga de Quito: Junior Sornoza.



Gremio: Eduardo Gabriel Aquino, Luciano da Rocha, Caio Henrique, Paulo Miranda.



Internacional: Edenilson dos Santos, Moises Roberto Barbosa, Víctor Cuesta, Bruno Praxedes.