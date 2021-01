Dura crítica a Gallo, juez del VAR, por perjudicar a River: ¿es justo?

Es todo polémica el día después de la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores, en la semifinal contra Palmeiras. El equipo de Gallardo ganó 2-0, pero perder en la ida 0-3 lo condenó.

Sin embargo, hoy se habla más del VAR y de Nicolás Gallo, el juez encargado del uso de la herramienta, quien apoyó las decisiones del árbitro Esteban Ostojich.



“River Plate no quedó afuera por Palmeiras y sí por el VAR”, aseguró Javier Castrilli en el canal ESPN. "Hubo intención de encontrar todos los elementos que no beneficiaran a River", añadió, sobre la jugada de gol anulada a Montiel.





#ESPNF12 📺 | ESPN



¡CONTUNDENTE Y CON ARGUMENTOS!@castrillijavier dejó en claro que había un penal claro a Borré en el final del encuentro. ¡Así lo explica nuestro especialista! ¿Fue beneficiado Palmeiras vs. River? pic.twitter.com/4Obg2yzszX — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 13, 2021

Según el analista, Suárez “inventó la falta” pero aseguró que hubo infracción de Weverton ante el chileno Díaz y que esa falta, que sí era penalti, no se sancionó ni se revisó en el VAR.



Sin embargo, un experto analista arbitral como José Borda contradijo esa versión del argentino y explicó punto a punto por qué Gallo sí usó bien la herramienta tecnológica en las acciones polémicas.





BIEN GALLO EN EL VAR

Nicolás Gallo acertó en 3 acciones como VAR en el Palmeiras-River. La acción de gol anulada por fuera de lugar a Borre estaba adelantado; el llamado para reversar el penal sobre Suárez simuló, y en el fuera de juego de River pues Girotti estaba adelantado pic.twitter.com/0FEkAZaEUJ — joseborda (@joseborda1) January 13, 2021

Sobre la jugada contra Borré explicó: "El árbitro fue a revisar el posible penalti sobre BORRE y el VAR le mostró el fuera de juego, deben sancionar lo primero que sucedió y fue la posición adelantada".



Y sobre esa jugada que Castrilli criticó por un posible penalti a Díaz, aseguró: "como no es un ERROR CLARO Y MANIFIESTO del árbitro, el VAR debe respetar su decisión de no dar penalti. En mi opinión Weverton, va con su puños al balón y Díaz intenta cabecear y mete la cabeza. Para mí no es penal es una acción normal de juego"