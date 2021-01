El pobre balance de colombianos en Boca: Fabra puso la vergüenza

Un partido para el olvido firmaron los jugadores colombianos en la eliminación de Boca Juniors a manos de Santos, tras caer 3-0 en la semifinal de la Copa Libertadores. Todo decepción, todo tristezas. Incluso vergüenza.

Jugaron Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa y pasaron todos con notas por debajo del 4, excepto Fabra que no llegó ni al 1.



Fabra lució embolatado, muy superado por Marinho en el primer tiempo y sin la profundidad que se esperaba a la ofensiva, en gran medida por el buen partido que planteaba Santos.



Era muy parecido a lo que padecía Campuzano, quien pegó de más en esos primeros 45, aunque supo resolver con el tiempo un par de duelos personales que le permitieron afianzarse.



El mejor en esa primera etapa, sin duda, era Villa, el hombre por quien pasaba la recuperación de Boca tras el golpe del 1-0 a los 16 minutos, con descolgadas permanentes, un remate frontal que se le fue por arriba y asociación, aunque le faltaba un buen referente de área para la finalización.



Pero en el segundo tiempo se echaría todo a perder. No por los dos goles de Santos que sepultaron la ilusión de Boca, sino por la penosa reacción de Fabra, un pisotón a Marinho en el piso, cuando se dejó provocar y se fue expulsado sin ninguna discusión. Qué vergüenza.



Y ahí ya iría todo mal. Villa aparecería hasta los 69 con un centro sin mayor efecto y un turo libre a los 71 que salvó el portero de reflejo. Campuzano se despedía con más rabia que orden, impreciso como pocas veces, claramente superado por la velocidad del rival.



Lo pedían todos a Cardona desde el primer tiempo, lo añoraban en el descanso, pero no escuchó Russo y sencillamente no lo utilizó. ¿Por qué no? Solo lo sabrá el DT. Tal vez lo comparta con todos los otros que lo han marginad antes, lo que ya es crónico en su carrera.



Y se fue el partido que debía ser el de la consagración con más pena que otra cosa, sin el peso de los colombianos en Boca en una instancia definitiva. Faltó carácter para todo el equipo y se contagió rápidamente. El adiós de todos a la Copa Libertadores fue lo más justo.