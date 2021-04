Nacional, dudas defensivas y ataque sorprendente: balance en Uruguay

Atlético Nacional en un partido con todos los condimentos de la Copa Libertadores 2021 rescató un punto en su visita a Montevideo contra Nacional de Uruguay en un vibrante 4-4 que los dejó bien parados en su grupo. El equipo de Alexandre Guimarães no logró un buen trabajo defensivo, pero en ataque compensó gracias a la labor de hombres como Andrés Andrade, Jefferson Duque y Jarlan Barrera, quien anotó dos goles. A continuación, el análisis de este encuentro.

Paciencia frente a la desventaja: Aunque fueron errores puntuales, especialmente en el juego aéreo que le costaron los goles del contrario y que no lograron mantener la ventaja en el marcador cuando la tuvieron en dos ocasiones. Nacional tuvo la paciencia para poner a circular la pelota e ir metiendo en su arco al local, derivando en los dos goles para el empate final.



Ataque dinámico: Con Jarlan Barrera como goleador, Andrés Andrade siendo el socio de todos y Jefferson Duque arrastrando marcas, el ataque de Atlético Nacional fue importante frente a Nacional de Uruguay, pasó de un partido como contra La Equidad donde no pateó al arco, a estar pisando el área rival con fluidez y solvencia.



Defensa inexperta y con dudas: Yerson Mosquera no tuvo un buen partido, estuvo expuesto en dos de los goles de Nacional y los experimentados jugadores del local lo sacaron del partido, pese a que, de una agresión sobre él, se fue expulsado Guzmán Corujo, quien fue a provocarlo en varias ocasiones, buscando alguna reacción del juvenil. Geisson Perea quedaba solo y también le costó detener a Gonzalo Bergessio, quien anotó un triplete. El esquema mejoró un poco con la inclusión de Emmanuel Olivera, quien debía ser titular teniendo en cuenta el conocimiento sobre ‘lavandina’ Bergessio y Leandro Fernández.



Cambios acertados: De las variantes que realizó Alexandre Guimarães, acertó en la manera que el equipo fue a buscar el resultado. Sobre la marcha logró recomponer para obtener el resultado.



Pelota quieta y saque de banda como males endémicos: El 1-1 de Nacional de Uruguay llegó tras un saque de banda, el juego aéreo, la pelota quieta y las desatenciones en marca derivaron en un 4-2 que pudo ser más largo, pero que al final lograron componer con el 4-4 definitivo. En ataque, los tiros de esquina y los tiros libres fueron un desperdicio y un obsequio de balón para el rival. Asignatura pendiente para los dirigidos por el técnico brasileño.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8