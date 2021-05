América viajó a Asunción, soñando con la clasificación frente a Cerro

América de Cali desplazó 20 jugadores a Asunción para su partido de este martes (7:30 p.m.) frente a Cerro Porteño, de Paraguay, en la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2021.



Con 4 puntos y -3 en la diferencia de gol, el conjunto colombiano tiene la obligación de ganar, por cualquier marcador, para avanzar a los octavos de final del certamen continental, mientras que los locales (7 unidades) lo harán con solo empatar en el Estadio La Nueva Olla.

El compromiso realizado en el Pascual Guerrero dejó ganador 0-2 al cuadro que dirige Francisco ‘Chiqui’ Arce, anotaciones de Robert Morales y Ángel Cardozo. No obstante, al parecer la situación económica del club no es la mejor y ha llevado a retrasos en el pago de los salarios del plantel. Actualmente es cuarto en la Liga nacional con 28 puntos, a 7 del líder Libertad.



Volviendo al campeón colombiano, Jersson González, técnico encargado, recupera al lateral derecho Cristian Arrieta, al defensor central Kevin Andrade –ambos suspendidos en la fecha pasada–, lo mismo que al volante chileno Rodrigo Ureña, quien presentó una molestia muscular y no viajó a Bolivia en la fecha pasada.



Al mismo tiempo, el lateral derecho Daniel Quiñones y los centrales Pablo Ortiz y Óscar Cabezas no fueron tenidos en cuenta en la delegación a territorio ‘guaraní’.



Ortiz recibió un golpe en la cadera durante el primer tiempo frente a La Guaira, y aunque tuvo una leve mejoría no le alcanzó el tiempo para estar en plenitud. Entre tanto, Quiñones salió a los 21 minutos del segundo tiempo por una molestia en el sóleo que lo dejará por fuera casi 20 días.



América espera el regreso a Colombia el próximo miércoles con la clasificación a octavos de final, o al menos con el tiquete a la Copa Suramericana si termina tercero. La Guaira lo escolta con 3 puntos y cierra con Atlético Mineiro el mismo día y a la misma hora en Belo Horizonte (Brasil).



📋⚽ Estos son nuestros 20 viajeros a Paraguay para enfrentar a @CCP1912oficial en el General Pablo Rojas, por la sexta fecha de la @Libertadores 2021 🇦🇹 pic.twitter.com/W02Dgiom6u — América de Cali (@AmericadeCali) May 23, 2021

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces