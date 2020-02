Todo listo: así quedaron los cruces de la última fase de Libertadores

Terminó una fase más de la Copa Libertadores y ya están listos los equipos que lucharán en la tercera fase de este torneo para buscar una clasificación que les dé un lugar en la fase de grupos.



Medellín y Tolima son los dos clubes colombianos que pelean en este torneo para avanzar a los grupos. Ahora, tendrán su último reto para buscar llegar al 'todos contra todos' del campeonato continental.

Así quedaron las llaves y los grupos a los que avanzarían:

Palestino vs. Guaraní (avanza al grupo B con Palmeiras, Bolívar y Tigre).



Medellín vs. Tucumán (avanza al grupo H con Boca Juniors, Caracas y Libertad)



Tolima vs. Internacional (avanza a Grupo E con América de Cali, U. Católica y Gremio).



Cerro Porteño vs. Barcelona (avanza al grupo A con Junior, Independiente del Valle y Flamengo).