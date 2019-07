Al rojo vivo: el caliente momento entre hinchas de Brasil y Argentina 

Brasil y Argentina representan una de las mayores rivalidades de selecciones en el continente suramericano. La Canarinha eliminó a la Albiceleste de la actual Copa América y esto desencadenó varios momentos de tensión en las gradas, las cuales se vieron llenas de burlas, insultos y desafíos.

Argentina cayó 2-0 contra Brasil y esto no pasó desapercibido por los hinchas brasileños, quienes aprovecharon para burlarse y enviar todo tipo de palabras hacia la tribuna de los argentinos. Por este motivo, en un video quedó retratada la tensión que si vivió finalizado el encuentro.



Esta rivalidad no es algo nuevo, los clásicos entre Brasil y Argentina siempre han representado mucha tensión dentro y fuera de la cancha. El partido tuvo varios roces entre los jugadores y también en las gradas.



Algunos hinchas argentinos aprovecharon para recordarle a los brasileños la derrota 7-1 que sufrieron en ese estadio frente a Alemania en el Mundial organizado por este país. Además, los fanáticos de la Albicleste no vieron con buenos ojos lo hecho por los brasileños en el hotel de los jugadores en la madrugada previa al compromiso.



Las semifinales escribieron otro capítulo más a la eterna rivalidad entre argentinos y brasileños.