Japón juega con Uruguay buscando no ser el primer eliminado de la Copa

Uruguay y Japón se enfrentan el jueves a las 6:00 p.m., por la segunda fecha del grupo C de la Copa América Brasil 2019, en el estadio Arena do Gremio de la ciudad de Portoalegre, con dos realidades muy distintas.



Los uruguayos vencieron de manera contundente a Ecuador y marchan con 3 puntos en la primera posición de la tabla de posiciones de su grupo, por lo que ahora intentarán vencer a los nipones para consolidarse en la punta y clasificarse a la siguiente fase del certamen, a la espera del resultado del partido que Ecuador y Chile disputarán el próximo viernes.



Japón, por su parte, sufrió una dura caída frente a ‘La Roja’ de Reinaldo Rueda y buscará recuperarse para no quedar eliminados de la Copa América, a la que llegó buscando hacer un digno papel, además de preparase para los próximos Juegos Olímpicos de 2020, que se disputarán en tierras japonesas.



Ambos equipos ya se encuentran en Porto Alegre y han realizado trabajos tanto de recuperación como tácticos, buscando la mejor forma y trabajando algunos aspectos que, según sus entrenadores, deben mejorar.



“Tomamos tranquilos nuestra condición de candidatos, es algo que viene de afuera, pero es lindo que te traten bien, que vean que Uruguay está para ser candidato. Nosotros creemos en el grupo que tenemos pero sabemos que hay que ir partido a partido”, aseguró el arquero uruguayo, Fernando Muslera, quien cumplió años el día del debut de la ‘Celeste’.



Por su parte, los japoneses aseguran que su objetivo es no perder y aunque saben que el partido es complicado, consideran que mañana es un día para mostrar su tenacidad: “El primer objetivo que tenemos es no perder, es un partido en el que debemos mostrar que somos un grupo fuerte y mentalizado”, aseguró Ko Itakura.



La única modificación respecto a los partidos previos de cada selección se daría en Uruguay, que tras la baja de Matías Vecino, quien se perderá el resto de la Copa América, sucedería al volante con el ingreso de Lucas Torreira o Federico Valverde, quien fue el encargado de ingresar en el partido frente a Ecuador para tomar su lugar.



Alineaciones probables:

​

Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt; Nandez, Torreira, Bentancur, Lodeiro; Suárez y Cavani.

DT: Óscar Washington Tabárez.



Japón: Osako; Hara, Ueda, Tomiyasu, Sugioka; Maeda, Shibasaki, Nakayama, Nakajima; Kubo y Ueda.

DT: Hajime Moriyasu.



Estadio: Arena do Gremio

Hora: 6:00 p.m.

Árbitro: Andrés Rojas (Col)