Una de las grandes dudas de Carlos Queiroz: si no es Barrios, ¿quién?

Luego de un brillante partido frente a Argentina, Wilmar Barrios no estaría en plenitud de condiciones para enfrentar a Catar en el encuentro que puede darle la clasificación a Colombia a la siguiente fase de la Copa América.



Por este motivo, más allá de que Barrios no esté descartado, los nombres para tomar su lugar son analizados a fondo, pues luego de su actuación frente a la ‘Albiceleste’, cualquiera que ocupe su puesto tiene una tarea bastante difícil y que no es para todos.

Barrios no tuvo descanso durante todo el partido, fue el eje de salida de la ‘Tricolor’ y se cansó de correr a todos los jugadores argentinos, ayudando a los defensas centrales y a los demás volantes cuando había que hacer presión alta. Estas fueron las bases de una actuación memorable y en la que volvió a situarse como un indiscutido dentro del plantel de Carlos Queiroz.



A partir de estos factores, ¿quién podría tomar su lugar?



Jefferson Lerma fue uno de los jugadores con más continuidad durante toda la temporada y en Bournemouth ocupó un lugar muy parecido al que ocupa Barrios en la Selección. Con su ingreso en el partido frente a Argentina, Colombia ganó marca, quite y lucha, sin embargo, aún falta conocerlo un poco más en condición de único volante netamente de marca, por lo que contra Catar tendría una dura prueba, además, por la importancia del partido.



Su potencia física puede ser importante al momento de impedir las salidas rápidas de los asiáticos, pero es clave recordar que también debe ser el eje de salida de los colombianos, facilitando las transiciones de defensa a ataque.



En ese sentido, Gustavo Cuellar puede tener una pequeña ventaja, sin embargo, el futbolista de Flamengo ha sido uno de los jugadores que Queiroz no ha usado recurrentemente y más allá de que hace parte del plantel, su juego no es netamente de marca por lo que su ingreso, prácticamente, obligaría al uso de otro volante que lo acompañe, sin tener en cuenta la presencia de Mateus Uribe.



Este cambio táctico, que no estaría en las ideas del DT portugués, sería la respuesta a esta especulación respecto a la posible ausencia de Barrios.



Con base en esto, sería el futbolista de Borunemouth quien tenga la ventaja por sobre el exjugador de Junior en un posible duelo entre ambos para reemplazar a Barrios, gran figura del combinado nacional y uno de los jugadores que, a medida que pasan los partidos, se hace irremplazable tanto para Queiroz como para los hinchas.



Y aunque de momento la ausencia de Barrios no está definida ni es algo confirmado, habrá que ver cómo llega para el partido contra Catar, en donde Colombia se juega su clasificación a la siguiente fase, que, seguramente, es el principal objetivo de Queiroz, antes de realizar cualquier variante tanto táctica como de nombres.